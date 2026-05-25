Что определит мировую повестку 25—31 мая: прогноз эксперта

На неделе 25—31 мая в центре мировой повестки останутся переговоры вокруг Ирана, реакция Европы на российский удар возмездия по Украине, возможный контакт Дональда Трампа с руководством Тайваня и новая фаза космического соперничества США и Китая. О ключевых событиях недели Новостям Mail рассказал доцент Финансового университета Иван Пятибратов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

США и Иран: пауза не означает развязки

Источник: Reuters

По словам эксперта, внешняя политика США все чаще оказывается связана с внутриполитической повесткой — от подготовки к выборам в Конгресс до кадровых перестановок во властных структурах.

В этом контексте Пятибратов обращает внимание на ситуацию вокруг директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которую Трамп ранее критиковал за позицию по Ирану.

Среди ключевых международных вопросов остается незавершенный конфликт Вашингтона с Тегераном. Хотя Трамп и анонсировал скорое решение, пока, по оценке эксперта, он не показывает готовности резко ускорять переговорный процесс.

Пауза на Ближнем Востоке может говорить, как о подготовке к новым атакам, так и том, что Трамп спокоен за исход конфликта.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Сообщения о возможных переговорах с Ираном ненадолго разрядили обстановку на Ближнем Востоке и повлияли на цены на нефть — они немного снизились на этом фоне. По словам Пятибратова, сейчас не видно ни непреодолимых препятствий для сделки с Ираном, ни явных признаков скорого прорыва.

Куба: новая линия давления на Россию и Китай

Источник: Reuters

Еще одним заметным сюжетом в американской повестке остается Куба. Пятибратов обращает внимание на сообщения в СМИ о том, что американская разведка фиксирует рост активности российских и китайских спецслужб на острове.

«Мы видим попытку представить Кубу как страну, которая глубоко связана с Китаем и Россией. Трамп пытается ограничить российские интересы на этом направлении», — считает эксперт.

При этом, по словам Пятибратова, о переговорах США и Кубы пока говорить не приходится, а признаков прямого военного конфликта не видно.

Ближний Восток: конфликт в активной фазе

Источник: Reuters

На Ближнем Востоке, по оценке эксперта, сохраняется напряженная обстановка. Израиль продолжает операции в секторе Газа и расширяет контроль над отдельными территориями. Это усиливает раздражение Ирана и палестинской стороны. В Ливане продолжаются бои, «Хезболла», со своей стороны, тоже призывает к продолжению конфликта.

Украина и Европа: спор вокруг «Орешника»

Отдельной темой недели Пятибратов называет реакцию Европы на применение Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» при ударе возмездия по Украине.

Минобороны России ранее сообщило, что удары с помощью новейшего отечественного оружия, включая ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», были нанесены по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины. В российском ведомстве подчеркнули, что это был ответ ВС РФ на террористические атаки Украины по гражданским объектам.

ЕС пытается представить ответ России как беспрецедентную эскалацию конфликта, абсолютно игнорируя последовательность действий и причину массированных ударов со стороны РФ.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Эксперт обращает внимание, что тема ударов по Украине активно раскручивается на фоне того, как Дональд Трамп начал вмешиваться в военную повестку Европы, говоря о выводе американских солдат из Германии и переброске их в Польшу.

«С одной стороны, это вносит определенную сумятицу в немецкую политику. С другой — действия Трампа не указывают на то, что США выступают против конфликта России и Европейского союза, и как будто даже подталкивают к этому», — отметил эксперт.

По оценке Пятибратова, Россия, демонстрируя военные возможности, ставит перед Евросоюзом вопрос о его готовности к прямому силовому противостоянию. Одновременно действия Трампа усиливают неопределенность внутри Европы: ЕС долгое время во многом опирался на поддержку США, а теперь вынужден учитывать риск изменения американской линии.

Тайвань: риск для отношений США и Китая

Источник: Reuters

В азиатской повестке одним из ключевых сюжетов Пятибратов называет возможный контакт Дональда Трампа с руководством Тайваня. По оценке эксперта, разговор американского президента с Лай Циндэ может стать серьезным раздражителем для Пекина и поставить под вопрос привычные рамки политики «одного Китая».

Это беспрецедентная история в связи с тем, что США официально признают Тайвань территорией Китая. Да, они продают Тайваню оружие, но прямых дипломатических контактов не совершается.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Космос: возвращение большой гонки

Источник: Reuters

Политолог также обращает внимание на запуск китайской миссии «Шэньчжоу-23», в рамках которой один из космонавтов впервые проведет год на орбите. Это часть плана Пекина по высадке человека на Луну к 2030 году. Пятибратов отмечает, что американцы тоже активизировались по этому треку в рамках программы «Артемида».

«Сейчас мы наблюдаем возвращение космической гонки, которая была во времена холодной войны между Советским Союзом и США. Теперь это противостояние США с Китаем», — резюмировал эксперт.

По словам Пятибратова, космическое соперничество США и Китая будет становиться все более заметной частью мировой политики — наряду с кризисами вокруг Ирана, Украины и Тайваня.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше