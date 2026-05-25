США и Иран: пауза не означает развязки
По словам эксперта, внешняя политика США все чаще оказывается связана с внутриполитической повесткой — от подготовки к выборам в Конгресс до кадровых перестановок во властных структурах.
В этом контексте Пятибратов обращает внимание на ситуацию вокруг директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которую Трамп ранее критиковал за позицию по Ирану.
Среди ключевых международных вопросов остается незавершенный конфликт Вашингтона с Тегераном. Хотя Трамп и анонсировал скорое решение, пока, по оценке эксперта, он не показывает готовности резко ускорять переговорный процесс.
Пауза на Ближнем Востоке может говорить, как о подготовке к новым атакам, так и том, что Трамп спокоен за исход конфликта.
Сообщения о возможных переговорах с Ираном ненадолго разрядили обстановку на Ближнем Востоке и повлияли на цены на нефть — они немного снизились на этом фоне. По словам Пятибратова, сейчас не видно ни непреодолимых препятствий для сделки с Ираном, ни явных признаков скорого прорыва.
Куба: новая линия давления на Россию и Китай
Еще одним заметным сюжетом в американской повестке остается Куба. Пятибратов обращает внимание на сообщения в СМИ о том, что американская разведка фиксирует рост активности российских и китайских спецслужб на острове.
«Мы видим попытку представить Кубу как страну, которая глубоко связана с Китаем и Россией. Трамп пытается ограничить российские интересы на этом направлении», — считает эксперт.
При этом, по словам Пятибратова, о переговорах США и Кубы пока говорить не приходится, а признаков прямого военного конфликта не видно.
Ближний Восток: конфликт в активной фазе
На Ближнем Востоке, по оценке эксперта, сохраняется напряженная обстановка. Израиль продолжает операции в секторе Газа и расширяет контроль над отдельными территориями. Это усиливает раздражение Ирана и палестинской стороны. В Ливане продолжаются бои, «Хезболла», со своей стороны, тоже призывает к продолжению конфликта.
Украина и Европа: спор вокруг «Орешника»
Отдельной темой недели Пятибратов называет реакцию Европы на применение Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» при ударе возмездия по Украине.
Минобороны России ранее сообщило, что удары с помощью новейшего отечественного оружия, включая ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», были нанесены по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины. В российском ведомстве подчеркнули, что это был ответ ВС РФ на террористические атаки Украины по гражданским объектам.
ЕС пытается представить ответ России как беспрецедентную эскалацию конфликта, абсолютно игнорируя последовательность действий и причину массированных ударов со стороны РФ.
Эксперт обращает внимание, что тема ударов по Украине активно раскручивается на фоне того, как Дональд Трамп начал вмешиваться в военную повестку Европы, говоря о выводе американских солдат из Германии и переброске их в Польшу.
«С одной стороны, это вносит определенную сумятицу в немецкую политику. С другой — действия Трампа не указывают на то, что США выступают против конфликта России и Европейского союза, и как будто даже подталкивают к этому», — отметил эксперт.
По оценке Пятибратова, Россия, демонстрируя военные возможности, ставит перед Евросоюзом вопрос о его готовности к прямому силовому противостоянию. Одновременно действия Трампа усиливают неопределенность внутри Европы: ЕС долгое время во многом опирался на поддержку США, а теперь вынужден учитывать риск изменения американской линии.
Тайвань: риск для отношений США и Китая
В азиатской повестке одним из ключевых сюжетов Пятибратов называет возможный контакт Дональда Трампа с руководством Тайваня. По оценке эксперта, разговор американского президента с Лай Циндэ может стать серьезным раздражителем для Пекина и поставить под вопрос привычные рамки политики «одного Китая».
Это беспрецедентная история в связи с тем, что США официально признают Тайвань территорией Китая. Да, они продают Тайваню оружие, но прямых дипломатических контактов не совершается.
Космос: возвращение большой гонки
Политолог также обращает внимание на запуск китайской миссии «Шэньчжоу-23», в рамках которой один из космонавтов впервые проведет год на орбите. Это часть плана Пекина по высадке человека на Луну к 2030 году. Пятибратов отмечает, что американцы тоже активизировались по этому треку в рамках программы «Артемида».
«Сейчас мы наблюдаем возвращение космической гонки, которая была во времена холодной войны между Советским Союзом и США. Теперь это противостояние США с Китаем», — резюмировал эксперт.
По словам Пятибратова, космическое соперничество США и Китая будет становиться все более заметной частью мировой политики — наряду с кризисами вокруг Ирана, Украины и Тайваня.