Что определит мировую повестку 25—31 мая: прогноз эксперта

Сообщения о возможных переговорах с Ираном ненадолго разрядили обстановку на Ближнем Востоке и повлияли на цены на нефть — они немного снизились на этом фоне. По словам Пятибратова, сейчас не видно ни непреодолимых препятствий для сделки с Ираном, ни явных признаков скорого прорыва.