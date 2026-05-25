Си Цзиньпин назвал образцовыми отношения Китая и Сербии

«За последние два года в построении сообщества единой судьбы КНР и Сербии были достигнуты позитивные результаты, которые не только принесли пользу народам обеих стран, но и стали образцом межгосударственных отношений», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. Встреча с президентом Сербии Александаром Вучичем состоялась в понедельник в Пекине.
Глава китайского государства напомнил, что в 2024 году он совершил государственный визит в Сербию. В ходе этой поездки стороны «открыли новую главу в формировании китайско-сербского сообщества с единой судьбой в новую эпоху». Как отметил Си Цзиньпин, народы двух стран проявляют стойкость, стремясь к независимости и самоопределению, «отстаивают национальное достоинство, глубоко осознают важность приверженности мирному развитию», что способствует обеспечению справедливого миропорядка.
Си Цзиньпин указал на необходимость укрепления контактов и взаимного доверия между Пекином и Белградом. Стороны, по его словам, должны оказывать взаимную поддержку и совместно стремиться к процветанию, выводя всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень. «Крепкая дружба между Китаем и Сербией уникальна, она имеет глубокую историческую логику и реальную основу, — добавил он. — Наши страны должны продолжать решительно поддерживать друг друга».
Председатель КНР подтвердил, что Китай поддерживает стремление Сербии к развитию в соответствии с национальной спецификой и готов к обмену опытом в сфере государственного управления. Он отметил, что в период 15-й пятилетки КНР (2026−2030 годы) Пекину и Белграду следует усилить согласование стратегий развития, надлежащим образом реализовывать проекты инициативы «Один пояс — один путь» и продвигать сотрудничество в области транспортной и энергетической инфраструктуры.
По словам Си Цзиньпина, в преддверии новой волны научно-технической революции и промышленных преобразований Китаю и Сербии необходимо активизировать взаимодействие в перспективных областях, включая технологии искусственного интеллекта, цифровую экономику и «зеленую» энергетику, «раскрывать новые стимулы роста».