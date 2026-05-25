Си Цзиньпин назвал образцовыми отношения Китая и Сербии

Глава китайского государства напомнил, что в 2024 году он совершил государственный визит в Сербию. В ходе этой поездки стороны «открыли новую главу в формировании китайско-сербского сообщества с единой судьбой в новую эпоху». Как отметил Си Цзиньпин, народы двух стран проявляют стойкость, стремясь к независимости и самоопределению, «отстаивают национальное достоинство, глубоко осознают важность приверженности мирному развитию», что способствует обеспечению справедливого миропорядка.