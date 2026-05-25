«Омск для него (президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева — ред.) тоже важный город и в эмоциональном плане. Помните, я рассказывал историю про папу, Кемеля Токаевича Токаева, фронтовика, который был эвакуирован в Омск зимой 1945 года, и ещё молодой хирург Гавриил Абрамович Илизаров делал операцию, сохранил ногу ему… Хотя ещё не было никакого аппарата Илизарова. Он появился только через 10−11 лет. Всё это было в госпитале в Омске», — сказал Хоценко в ходе встречи с главой государства.
Хоценко рассказал Путину, как отцу Токаева сохранили ногу в Омске
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту РФ Владимиру Путину об отце президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Кемеле Токаеве, которому смогли сохранить ногу во время операции в госпитале Омска зимой 1945 года.