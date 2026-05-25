BZ: США перебрасывают войска к границам России под предлогом ухода из ФРГ

Согласно статье, в качестве причины «рокировки» Дональд Трамп прямо назвал хорошие отношения с польским президентом Каролем Навроцким, которого он активно поддерживал в ходе прошлогодней предвыборной кампании. Но Трамп не уточнил сроки и место дислокации выводимых подразделений, как и не сообщил детали о дополнительных войсках для Польши. Объявление Пентагона о выводе американских войск из Германии, сделанное в начале мая, последовало за критикой канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес США. Она касалась неясности стратегии Вашингтона в отношении Ирана.