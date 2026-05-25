BZ: США перебрасывают войска к границам России под предлогом ухода из ФРГ

США планируют вывести из Германии 5 тыс. своих военнослужащих и одновременно перебросить в Польшу 5 тыс. военнослужащих. НАТО приближает военные силы к границе с Россией, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в качестве причины «рокировки» Дональд Трамп прямо назвал хорошие отношения с польским президентом Каролем Навроцким, которого он активно поддерживал в ходе прошлогодней предвыборной кампании. Но Трамп не уточнил сроки и место дислокации выводимых подразделений, как и не сообщил детали о дополнительных войсках для Польши. Объявление Пентагона о выводе американских войск из Германии, сделанное в начале мая, последовало за критикой канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес США. Она касалась неясности стратегии Вашингтона в отношении Ирана.

С одной стороны, перемещение американских войск в Европе — это неофициальная награда за «политическую лояльность» Соединенным Штатам Польши и стран Балтии, которые теперь превращаются в «новых тяжеловесов». С другой — это усилит присутствие НАТО у границ с Россией, отмечает немецкое издание.

Военное присутствие НАТО к востоку от Одера станет больше, чем когда-либо прежде. В итоге Германия лишится своей прежней центральной роли, а Польша и страны Балтии явно выигрывают от этой реорганизации, что подтверждается их реакцией, добавляет BZ.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал переброску американских войск ближе к границе с Россией важным шагом для сдерживания Москвы. Это, по его словам, принесет пользу прибалтийским странам и всей Европе. Его латвийский коллега Эдгар Ринкевич отметил укрепление восточного фланга НАТО благодаря «маневру» Трампа, но призвал Европу развивать собственные оборонные возможности.

