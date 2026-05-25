Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP узнала о поэтапном открытии Ормузского пролива

Открытие Ормузского пролива для судоходства, предварительно согласованное в рамках сделки между США и Ираном, будет реализовано в несколько этапов. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на иранского чиновника.

Источник: Reuters

Ранее в понедельник издание информировало, что Соединенные Штаты и Иран в рамках предварительной договоренности условились восстановить полноценное функционирование Ормузского пролива в течение 30 дней.

«Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, начнется зачистка пролива от мин и блокада США будет снята», — пишет газета со ссылкой на чиновника.

Уточняется, что американская блокада иранских портов будет сниматься постепенно. При этом чиновник охарактеризовал условия разблокировки судоходства как «“доверяй, но проверяй” на стероидах».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше