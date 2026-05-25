WP узнала о поэтапном открытии Ормузского пролива

Ранее в понедельник издание информировало, что Соединенные Штаты и Иран в рамках предварительной договоренности условились восстановить полноценное функционирование Ормузского пролива в течение 30 дней.
«Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, начнется зачистка пролива от мин и блокада США будет снята», — пишет газета со ссылкой на чиновника.
Уточняется, что американская блокада иранских портов будет сниматься постепенно. При этом чиновник охарактеризовал условия разблокировки судоходства как «“доверяй, но проверяй” на стероидах».