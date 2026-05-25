МИД: Россия приступает к системным ударам по объектам ВПК в Киеве

Комментируя украинские удары по мирным жителям на территории РФ после атаки на Старобельск, в дипломатическом ведомстве заявили, что «все это переполнило чашу терпения».
«В сложившихся условиях Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение», — уточнили в МИД России.
В ведомстве добавили, что удары будут наноситься по центрам принятия решений и командным пунктам. Иностранных граждан призывают покинуть Киев, а жителей города — не приближаться к военным объектам.
Ранее в ответ на террористические атаки ВСУ российские военные нанесли удар «Орешником» по военным целям на Украине.