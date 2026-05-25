Bild: немцы перестают верить пропаганде в отношении «угрозы» со стороны России

Немецкий таблоид Bild пишет со ссылкой на опрос, проведенный в воскресенье независимым институтом изучения общественного мнения INSA, что только 38% опрошенных опасаются «скорого нападения» России на Германию. Это на 14% меньше, чем по итогам предыдущего опроса в сентябре 2025 года.