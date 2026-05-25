Bild: немцы перестают верить пропаганде в отношении «угрозы» со стороны России

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что Россия может проверить НАТО на прочность в 2029 году, а возможно, и раньше. Однако все меньше немцев верят таким заявлениям.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Немецкий таблоид Bild пишет со ссылкой на опрос, проведенный в воскресенье независимым институтом изучения общественного мнения INSA, что только 38% опрошенных опасаются «скорого нападения» России на Германию. Это на 14% меньше, чем по итогам предыдущего опроса в сентябре 2025 года.

Более того, 50% респондентов вообще не боятся «российского нападения» — это на 12% больше, чем в сентябре 2025 года.

При этом только 17% немцев частично или полностью считают, что бундесвер сможет надежно защитить ФРГ в случае военного конфликта с Россией. Почти три четверти респондентов (72%) убеждены, что немецкие вооруженные силы не смогут противостоять России.

Кроме того, все меньше немцев надеются на поддержку со стороны США. Только 35% опрошенных полагают, что США окажут Германии военную помощь в случае войны, тогда как 43% сомневаются в помощи Вашингтона.

Опрос INSA показал, что немцы гораздо больше боятся российских кибератак, разведывательных операций и диверсий. Как полагают две трети (66%) респондентов, подобные действия могут негативно отразиться на жизни в Германии. При этом 22% немцев относятся к таким «угрозам» спокойно.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше