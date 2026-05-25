МИД РФ: Вооружённые Силы РФ приступают к нанесению системных ударов по Киеву

МИД России заявил о том, что ВС РФ приступают к ударам по центрам принятия решений в Киеве, и предупредил иностранных граждан о необходимости как можно скорее покинуть город. Заявление опубликовано в телеграм-канале Министерства иностранных дел.
«Совершённая ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА “кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей”, — говорится в заявлении. Также в нём указывается на нарушение международных конвенций, которые касаются гражданского населения.
«Всё это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооружённые Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам», — говорится в заявлении.
В связи с тем, что объекты рассредоточены по всему Киеву, иностранных граждан просят как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы — «не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского».