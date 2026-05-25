Устянович согласен с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее констатировал «клиническую смерть» НАТО, а также с президентом США Дональдом Трампом, который неоднократного называл Североатлантический альянс «бумажным тигром».
По мнению автора, руководство НАТО напоминает группу дряхлых генералов, часто пенсионного возраста, которые молятся о том, чтобы войны с Россией не было, а вся их работа сводится к заявлениям для прессы.
Устянович также напомнил чешскому президенту — члену «клуба европейских манипуляторов», который усомнился в действиях России в отношении Крыма, — что референдум в Крыму в 2014 году был проведен в соответствии с конституцией Украины, поэтому присоединение полуострова к России «вполне законно».
Как пишет Устянович, неизвестно, о каких силах НАТО говорил Петр Павел. Если речь шла о том, чтобы сбивать российские самолеты и беспилотники, то большинство дронов, которые вторглись в воздушное пространство стран Балтии и Польши, были украинскими.
Он подчеркивает, что ни Трамп, ни председатель КНР Си Цзиньпин не видят в России угрозы. Один из них даже называет российского лидера Владимира Путина своим другом, а другой воспринимает его как делового партнера, в отличие от президента Чехии, «ликвидатора чешской экономической дипломатии».
Более того, Устянович напоминает, что Россия уже доказала в ходе «молниеносных проверок боеготовности», что может оперативно привести свои отдельные подразделения в боевую готовность и задействовать значительные силы для местной обороны или выполнения быстрых оперативных задач.
В заключение Устянович пишет, что президенту Чехии стоило бы помалкивать в сторону России и воздерживаться от участия в международных саммитах, потому что «перлов», которыми он «блещет», уже хватило бы на отдельное антипатриотическое издание.