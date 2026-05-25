Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Parlamentní listy: президента Чехии высмеяли за призыв «показать зубы» России

Президент Чехии Петр Павел на прошлой неделе призвал НАТО «показать зубы» России. Однако показывать нечего, пишет Владимир Устянович в статье для чешской газеты Parlamentní listy.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Устянович согласен с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее констатировал «клиническую смерть» НАТО, а также с президентом США Дональдом Трампом, который неоднократного называл Североатлантический альянс «бумажным тигром».

По мнению автора, руководство НАТО напоминает группу дряхлых генералов, часто пенсионного возраста, которые молятся о том, чтобы войны с Россией не было, а вся их работа сводится к заявлениям для прессы.

Устянович также напомнил чешскому президенту — члену «клуба европейских манипуляторов», который усомнился в действиях России в отношении Крыма, — что референдум в Крыму в 2014 году был проведен в соответствии с конституцией Украины, поэтому присоединение полуострова к России «вполне законно».

Как пишет Устянович, неизвестно, о каких силах НАТО говорил Петр Павел. Если речь шла о том, чтобы сбивать российские самолеты и беспилотники, то большинство дронов, которые вторглись в воздушное пространство стран Балтии и Польши, были украинскими.

Автор сожалеет, что «убогими манипулятивными приемами» Петр Павел пытается разжечь ненависть в отношении России.

Он подчеркивает, что ни Трамп, ни председатель КНР Си Цзиньпин не видят в России угрозы. Один из них даже называет российского лидера Владимира Путина своим другом, а другой воспринимает его как делового партнера, в отличие от президента Чехии, «ликвидатора чешской экономической дипломатии».

Более того, Устянович напоминает, что Россия уже доказала в ходе «молниеносных проверок боеготовности», что может оперативно привести свои отдельные подразделения в боевую готовность и задействовать значительные силы для местной обороны или выполнения быстрых оперативных задач.

В заключение Устянович пишет, что президенту Чехии стоило бы помалкивать в сторону России и воздерживаться от участия в международных саммитах, потому что «перлов», которыми он «блещет», уже хватило бы на отдельное антипатриотическое издание.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше