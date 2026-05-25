Американист: война в Иране усугубила политический кризис в США

Переговоры Белого дома с Ираном спровоцировали настоящий бунт «ястребов» в Сенате США, пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале. Эксперт допускает, что конфликт с президентом Дональдом Трампом может подтолкнуть недовольных республиканцев саботировать инициативы Белого дома вплоть до ноябрьских выборов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Американист отмечает, что в Сенате давно копят недовольство в отношении Трампа.

Они крайне негативно воспринимали нынешнее перемирие с Ираном и требовали поскорее возобновлять боевые действия. Сейчас же «ястребы» называют условия соглашения де-факто капитуляцией США в войне с Ираном.

Малек Дудаков
политолог

В случае заключения соглашения США, скорее всего, придется смягчать санкции и возвращать замороженные активы, отмечает эксперт. При этом нет никаких гарантий, что Тегеран больше не пойдет на блокировку Ормузского пролива.

О расколе внутри Республиканской партии США ранее писала британская газета Daily Mail. В публикации отмечается, что Трамп вынужден защищать свой план по сделке с Ираном от нападок союзников. Сенаторы-республиканцы Тэд Круз и Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) назвали разрабатываемое соглашение с Ираном «катастрофической ошибкой».

В целом расколотая республиканская фракция в обеих палатах Конгресса нынче ощущает себя не лучшим образом, уверен Дудаков.

Конфликт с Трампом может мотивировать многих недовольных республиканцев саботировать инициативы Белого дома вплоть до ноябрьских выборов. И затем возложить ответственность за проигрыш на плечи Трампа.

Малек Дудаков
политолог

Авантюра в Иране усугубила политический кризис, в котором нынче завяз Вашингтон, резюмирует американист.

Ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что будущее соглашение с Ираном исключит возможность создания Тегераном ядерного оружия. Он подчеркнул, что сделка будет полной противоположностью Совместному всеобъемлющему плану действий, который Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили в 2015 году.

