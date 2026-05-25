Что говорят о трагедии жители атакованного Старобельска

«Первый дрон ударил в машину возле колледжа, затем ещё два дрона попали в клумбу. В это время большая часть студентов начала спускаться с четвёртых и пятых этажей на первый. После ещё один БПЛА ударил в колледж. Начала осыпаться штукатурка, летели камни, дети не могли сориентироваться, куда им идти. Я вместе с одной из студенток выбежала из колледжа», — поделилась страшными воспоминаниями Алина Павлюченко.