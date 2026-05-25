Что говорят о трагедии жители атакованного Старобельска

Город Старобельск (Луганская Народная Республика, примерно в 300 км от Ростова) сейчас в большом трауре. В воздухе у педагогического колледжа всё ещё чувствуется сильный запах гари, а в глазах прохожих — печаль. Каждый неравнодушный житель приходит к стихийному мемориалу, приносит цветы, молча стоит, сжимая в руках гвоздики. Цветочные магазины и лавки с игрушками, ещё вчера готовившиеся к выпускным и свадьбам, теперь работают в ином ритме: люди берут не букеты для праздника, а венки для прощания.
Корреспондент rostov.aif.ru поговорил с теми, кто был в ту ночь в колледже, и выяснил, как живёт город, потерявший своих детей.
«Дроны, пыль».
Жители Старобельска не могут спокойно говорить о случившемся: к глазам подступают слёзы.
«Всех девчонок объединяют тёплые вечера в общежитии с кружечкой чая и песнями до самой ночи. Мы часто пели под гитару, говорили о жизни, представляли, сколько у кого из нас будет детей, какие свадебные платья выберем. Кто-то хотел получить права, с кем-то обсуждали планы на лето. Наш город никогда не забудет эту трагедию», — рассказала нашей редакции подруга погибших девушек, жительница Старобельска Анастасия Попович.
Одну за другой она называет своих подруг.
Ирина Животикова была очень активной, занималась танцам, работала вожатой. Её, продолжает рассказывать Настя, очень любили дети. Как и Веронику Дашенко — участницу волонтёрских акций. Она помогала «особенным» детям, занималась волейболом.
«Она была “зажигалкой”, очень жизнерадостным и добрым человеком», — плачет Настя.
Оксану Терещенко все тоже очень любили. Она была старостой группы. Подруги вспоминают, что девушка могла найти подход к каждому, всегда была готова прийти на помощь. Тоскуют близкие и по Александре Бутковой. Друзья восхищались её целеустремлённостью.
По словам уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, погибших студенток будут хоронить в подвенечных платьях…
Летели камни.
Как сообщил в своём канале глава ЛНР Леонид Пасечник, всего погиб 21 человек, из них трое парней и 18 девчонок. Одна из девушек — Таисия Герасименко — совсем недавно отметила своё совершеннолетие.
«Это общая боль нашей республики, это общая боль всей страны. Старобельску очень важно чувствовать, что с ним вся Россия», — отметил Леонид Пасечник.
О событиях той страшной ночи Rostov.aif.ru рассказала жительница Старобельска Алина Павлюченко. Атака, по словам девушки, началась около двух часов.
«Первый дрон ударил в машину возле колледжа, затем ещё два дрона попали в клумбу. В это время большая часть студентов начала спускаться с четвёртых и пятых этажей на первый. После ещё один БПЛА ударил в колледж. Начала осыпаться штукатурка, летели камни, дети не могли сориентироваться, куда им идти. Я вместе с одной из студенток выбежала из колледжа», — поделилась страшными воспоминаниями Алина Павлюченко.
Затем здание стали атаковать ещё сильнее, дети прятались в школьном дворе: под ёлками, в кустах и у туалетов.
«Со мной было пять человек, мы пересидели 16 “прилётов”, колледж горел. После я помогла некоторым девочкам перелезть через забор и отбежать от разрушенного здания», — продолжает Алина.
«Мы рядом».
Сейчас в Старобельске уже, кажется, спокойно.
«Я знала всех детей, которые погибли. Оксана Терещенко и Вероника Дашенко были моими одногруппниками, Макс Копылов, кстати, тоже учится со мной. Ему ампутировали ногу, находится в больнице. Я сочувствую и соболезную родителям, друзьям, родственникам», — говорит девушка.
Ростов скорбит вместе с жителями Старобельска. По словам губернатора Дона Юрия Слюсаря, утром 25 мая он встретился с Уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой. Она приехала в Ростов после посещения места страшной трагедии и больницы в Старобельске.
«Яна Валерьевна рассказала, что была там вместе с иностранными журналистами — они фиксировали все ужасные последствия этого теракта. Присоединяюсь к решительным требованиям омбудсмена — добиваться объективной оценки произошедшего со стороны международного сообщества. Я лично и все на Дону разделяем эту боль с жителями Старобельска. Мы рядом — и географически, и сердцем», — заключил глава региона.
Как сообщили в правительстве ЛНР, семьям погибших при атаке беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске выплатят по 1,5 млн рублей. Кроме того, пострадавшим в зависимости от степени тяжести вреда здоровью выплатят от 300 до 600 тыс. рублей.