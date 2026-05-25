Reuters: Нетаньяху признал, что ему трудно влиять на решения Трампа по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в частных беседах признает, что он практически не может повлиять на решения американского коллеги по Ирану, передает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Нетаньяху признался доверенным лицам, что у Израиля мало возможностей повлиять на принятие решений Дональдом Трампом по Ирану, пока тот ведет переговоры о заключении соглашения с Тегераном. «Биби — очень хороший человек. Он сделает все, что я от него захочу», — похвастался Трамп на прошлой неделе.

Как утверждают осведомленные источники, Нетаньяху пожаловался на ситуацию, потому что Израиль фактически остался в стороне от переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Тем не менее на прошлой неделе израильский премьер, как подчеркивает Reuters, как минимум трижды общался с главой Белого дома, пытаясь «выторговать» наилучшую для себя сделку.

В Тель-Авиве опасаются, что мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном не устранит «обеспокоенность» Израиля по поводу ядерной программы Ирана и его запасов обогащенного урана. И Трамп пообещал, что любое окончательное соглашение приведет к «демонтажу» иранских объектов по обогащению урана и вывозу обогащенных материалов за пределы Ирана.

Израильский премьер также потребовал права продолжать операции против предполагаемых угроз на всех фронтах, включая Ливан. И Трамп подтвердил право Израиля защищать себя от угроз, в том числе в Ливане. Однако это, согласно Reuters, может сорвать сделку США с Ираном, если Тегеран продолжит настаивать на полном прекращении военных операций Израиля на юге Ливана.

Агентство обращает внимание на то, что урегулирование конфликта между США и Ираном происходит в непростой для Нетаньяху момент в преддверии общенациональных выборов, на которых он, по прогнозам, проиграет.

Оппоненты критикуют премьера за то, что он не смог достичь заявленных целей в войне с Ираном: свержения правящего иранского режима, ликвидации ядерного и ракетного потенциала Ирана и пресечения способности Тегерана распространять свою власть на Ближнем Востоке.