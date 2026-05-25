Reuters: Нетаньяху признал, что ему трудно влиять на решения Трампа по Ирану

В статье говорится, что Нетаньяху признался доверенным лицам, что у Израиля мало возможностей повлиять на принятие решений Дональдом Трампом по Ирану, пока тот ведет переговоры о заключении соглашения с Тегераном. «Биби — очень хороший человек. Он сделает все, что я от него захочу», — похвастался Трамп на прошлой неделе.
Тем не менее на прошлой неделе израильский премьер, как подчеркивает Reuters, как минимум трижды общался с главой Белого дома, пытаясь «выторговать» наилучшую для себя сделку.
В Тель-Авиве опасаются, что мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном не устранит «обеспокоенность» Израиля по поводу ядерной программы Ирана и его запасов обогащенного урана. И Трамп пообещал, что любое окончательное соглашение приведет к «демонтажу» иранских объектов по обогащению урана и вывозу обогащенных материалов за пределы Ирана.
Израильский премьер также потребовал права продолжать операции против предполагаемых угроз на всех фронтах, включая Ливан. И Трамп подтвердил право Израиля защищать себя от угроз, в том числе в Ливане. Однако это, согласно Reuters, может сорвать сделку США с Ираном, если Тегеран продолжит настаивать на полном прекращении военных операций Израиля на юге Ливана.
Оппоненты критикуют премьера за то, что он не смог достичь заявленных целей в войне с Ираном: свержения правящего иранского режима, ликвидации ядерного и ракетного потенциала Ирана и пресечения способности Тегерана распространять свою власть на Ближнем Востоке.