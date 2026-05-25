Беларусь ратифицировала соглашение об отмене виз с Мьянмой

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал в понедельник законы о ратификации международных договоров с Иорданией, Оманом, Пакистаном и Мьянмой, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Среди ратифицированных документов — соглашение между правительствами Беларуси и Мьянмы о взаимной отмене виз.

«Оно предусматривает освобождение от необходимости получения виз для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории принимающей стороны граждан, имеющих действительные национальные паспорта, при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда (до 90 дней в течение календарного года)», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства ратифицировал соглашение между правительствами Беларуси и Иордании об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств.

Также белорусский лидер подписал закон о ратификации межправсоглашения с Оманом о международных автомобильных перевозках грузов и меморандум о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Пакистана по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства.

Последний документ направлен на то, чтобы развивать сотрудничество по отправке и трудоустройству в республике квалифицированных пакистанских работников и членов их семей.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
