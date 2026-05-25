В МИД РФ прокомментировали задержание митрополита Илариона в Чехии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала немедленно освободить задержанного в Чехии митрополита Илариона. Соответствующий комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Требуем безусловного немедленного освобождения митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что Россия расценивает инцидент с задержанием митрополита как срежиссированную провокацию.

Как сообщалось ранее, в Чехии был задержан митрополит Русской православной церкви Иларион. По данным правоохранительных органов, в его автомобиле были якобы обнаружены наркотические вещества. Священнослужитель категорически отверг свою причастность к незаконному хранению запрещенных средств.

Он также выразил готовность содействовать разбирательству и подчеркнул, что настаивает на «полной, независимой и процессуально безупречной проверке» произошедшего.

