В МИД РФ прокомментировали задержание митрополита Илариона в Чехии

«Требуем безусловного немедленного освобождения митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства», — говорится в заявлении.
В нем также отмечается, что Россия расценивает инцидент с задержанием митрополита как срежиссированную провокацию.
Как сообщалось ранее, в Чехии был задержан митрополит Русской православной церкви Иларион. По данным правоохранительных органов, в его автомобиле были якобы обнаружены наркотические вещества. Священнослужитель категорически отверг свою причастность к незаконному хранению запрещенных средств.
Он также выразил готовность содействовать разбирательству и подчеркнул, что настаивает на «полной, независимой и процессуально безупречной проверке» произошедшего.