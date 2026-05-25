Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лантратова: иностранные журналисты плакали в Старобельске, освещая удар Киева

Уполномоченный по правам человека рассказала, как репортеры прятали свои глаза за очками, глядя на место трагедии в ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

Иностранные журналисты, которые приехали на место трагедии в Старобельске, надевали солнцезащитные очки, чтобы скрыть слезы. Об этом рассказала ИС «Вести» уполномоченный по правам человека при президенте Яна Лантратова.

Репортеры рассматривали фотографии, заходили в комнаты погибших детей, видели их личные вещи и не в силах были сдержать нахлынувшие эмоции.

«Некоторые, кстати, надевали солнцезащитные очки, чтобы скрыть слезы, которые появлялись у них на глазах», — отметила Лантратова.

По словам омбудсмена, когда журналисты ходили по общежитию, они убедились, что никаких военных вещей там нет, и военных баз даже в радиусе рядом с колледжем не было.

«Они говорили: “Это же дети, просто невинные дети, дети не должны погибать”», — поделилась Лантратова. Она подчеркнула, что зарубежные репортеры увидели правду о терроре киевского режима своими глазами.

Напомним, удар по колледжу в Старобельске произошел в ночь с 21 на 22 мая, когда подростки от 14 до 18 лет мирно спали. Во время атаки ВСУ погиб 21 ребенок. В Луганской Народной Республике объявлен траур.