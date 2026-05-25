Захарова: РФ потребовала от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона

Москва потребовала немедленного освобождения задержанного в Чехии митрополита Русской православной церкви Илариона (Алфеева) и прекращения сфабрикованного разбирательства. Об этом заявила в комментарии на сайте МИД РФ официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Требуем безусловного немедленного освобождения митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, также дипломат указала, что Россия расценивает задержание митрополита РПЦ чешскими властями как срежиссированную провокацию с целью очернить его самого и православие.
Также Захарова подчеркнула, что в скором времени в МИД РФ будет вызван глава чешской дипмиссии в Москве, которому будет заявлен решительный протест в связи с неприемлемым самоуправством властей Чехии.