В России упростили порядок отстранения от управления автомобилем в пьяном виде

Президент Российской Федерации Владимир Путин 25 мая подписал закон, который сокращает количество документов при оформлении нетрезвых водителей.
Раньше при выявлении человека с признаками опьянения полицейским приходилось заполнять от трех до пяти бумаг: протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, направление на медосвидетельствование и другие. Теперь этот порядок изменится.
Новые правила позволяют не составлять отдельный протокол об отстранении от управления авто, а делать отметку прямо в акте освидетельствования или в другом протоколе. То же самое касается задержания машины, теперь запись об этом можно внести в протокол о правонарушении.
В пояснительной записке к закону отмечается, что упрощение процедуры сэкономит около 33,6 тысячи рабочих часов в год и сократит расходы на покупку бланков.
В этот же день Владимир Путин подписал закон о списании кредитных долгов участникам спецоперации, заключившим контракт не ранее 1 мая 2026 года минимум на год, а также их женам.