Минюст США назвал стрельбу у Белого дома новой попыткой убийства Трампа

Минюст США признал стрельбу возле Белого дома в минувшие выходные очередной попыткой покушения на президента США Дональда Трампа. Администрация главы государства вновь обратилась к федеральному судье с просьбой снять ограничения на строительство бального зала в Белом доме с усиленными мерами безопасности, передает ABC News.
В субботу вечером неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту у Белого дома и открыл стрельбу. Сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь и ранили подозреваемого, который позже скончался в больнице. Позднее стало известно, что стрелка зовут Насир Бест, ему 21 год. Помимо стрелка пострадал прохожий.
В заявлении Минюста говорится, что преступник «в очередной раз попытался убить президента, его семью и его сотрудников». Стрелок подошел к КПП Секретной службы, «профессионально достал из сумки крупнокалиберное оружие и открыл огонь точно в направлении Белого дома».
Телеканал отмечает, что значительная часть заявления написана «в стиле постов Трампа в соцсетях». Так, в заявлении говорится, что запрет на строительство нового бального зала в Белом доме является «позором для нашей страны». «Это ужасное, крайне вредное дело для Соединенных Штатов Америки и всего, за что они выступают!», — говорится в заявлении заместителя генпрокурора Стэнли Вудворда. Помимо этого, в документе говорится, что новый бальный зал станет «БЕЗОПАСНЫМ УБЕЖИЩЕМ» от преступников.
В 2025 году Трамп начал реконструкцию Восточного крыла Белого дома, чтобы построить новый бальный зал стоимостью $400 млн. В октябре крыло снесли. Строительство, как утверждал американский лидер, финансируется частными донорами. В конце марта этого года суд постановил приостановить строительство зала из-за иска Национального фонда сохранения исторического наследия. Однако позднее апелляционный суд разрешил продолжить стройку.
В мае Сенат США не одобрил законопроект, предусматривающий выделение $1 млрд на новые меры безопасности для президента в рамках проекта «модернизации восточного крыла» Белого дома.
Минюст в обращении к суду отмечает, что министерство «вынуждено» раскрыть некоторые подробности мер по обеспечению безопасности в новом бальном зале, «чтобы предотвратить принятие судом опасного судебного запрета».
Помимо «прочной крыши, защищающей от дронов, колонн, устойчивых к ракетам и БПЛА, пуленепробиваемых и взрывоустойчивых стекол, а также вентиляционных систем военного класса», о которых уже сообщалось, в документе говорится, что на крыше зала будет «станция для дронов и место для снайперов, которые будут защищать Белый дом и весь Вашингтон».
«На самом деле, чем дольше будет тянуться это бессмысленное судебное разбирательство, тем больше будет подвергаться риску наша национальная безопасность, поскольку правительство будет вынуждено оправдывать необходимость строительства защищенной пристройки к Белому дому — путем раскрытия информации о таких мерах безопасности, планировке и других особенностях строительства», — говорится в документе.
После стрельбы у Белого дома президент США Дональд Трамп поблагодарил «великолепную Секретную службу» и правоохранительные органы за оперативность и профессионализм и напомнил о важности для всех будущих президентов создать в Вашингтоне «самое безопасное и надежное» место.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».