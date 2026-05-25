МЧС сообщило о двух раненных при ударе дрона сотрудниках

В Запорожской области два сотрудника МЧС получили травмы в результате удара дрона в Михайловском муниципальном округе, сообщает региональное управление министерства.
«В результате сброса взрывоопасного предмета произошло возгорание неэксплуатируемого жилого дома на площади 100 квадратных метров. К месту пожара было направлено отделение 34-й пожарно-спасательной части. Во время ликвидации пожара произошла повторная атака БПЛА. Пострадали два сотрудника МЧС России. Им оказывается медицинская помощь», — сообщили в министерстве.
Материал дополняется.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше