В посольстве РФ назвали политику властей Бельгии дремучей русофобией

Российские дипломаты подвергли резкой критике антироссийские выпады властей Бельгии.

Источник: Комсомольская правда

Российское посольство в Бельгии резко раскритиковало антироссийские выпады властей королевства, назвав их политику «дремучей русофобией». Об этом говорится в комментарии дипмиссии.

В посольстве отреагировали на слова руководства бельгийского МИД, которое выступило с «осуждением массированного российского удара». Дипломаты отметили, что бессмысленно спорить с теми, кто прикрывает террористическую сущность киевского режима и закрывает глаза на его преступления, в частности на удар по колледжу в Старобельске.

Дипломаты Российской Федерации задались вопросом, чего добивается Брюссель: выбиться в передовики антироссийского фронта в ЕС и НАТО или окончательно порушить двусторонние отношения.

«Дремучая русофобия никогда не доводила ни до чего хорошего», — отметили в посольстве.

В дипмиссии подчеркнули, что участившиеся враждебные высказывания бельгийских властей вызывают серьезные вопросы о будущем отношений между двумя странами. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла о готовности к диалогу, но только на взаимовежливой основе.

Ранее KP.RU писал, что 21 мая ВСУ ударили беспилотниками по общежитию колледжа в Старобельске. В результате атаки Киева погиб 21 человек, 65 учащихся пострадали. Выжившие рассказывали, как дроны атаковали волнами.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше