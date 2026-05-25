Глава МИД Беларуси Рыженков назвал откровенным разговор Лукашенко и Макрона

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прокомментировал телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который состоялся в воскресенье, 24 мая 2026 года, сообщает телеграм-канал «Время Первого».
Глава МИД отметил, что президента Беларуси «рассматривают как человека, который очень хорошо разбирается в текущей обстановке и своим личным участием может помочь в реализации целей обеспечения стабильности, безопасности и мира».
Максим Рыженков обратил внимание, что такие откровенные разговоры помогают партнерам на Западе лучше понять ситуацию.
«Никакое продолжение конфликта, никакая накачка вооружением либо какими-то ресурсами не способны привести к мирному урегулированию», — сказал Рыженков. Он подчеркнул: «Надо садиться за стол переговоров и разговаривать. Вот главный посыл президента».
