Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал, что Нетаньяху не в силах повлиять на решения США по Ирану

Нетаньяху обеспокоен проектом соглашения США и Ирана и признал неспособность повлиять на решения Трампа на эту тему, сообщили источники Reuters. Ранее Axios писал о напряженном разговоре Нетаньяху и Трампа, посвященном Ирану.

Источник: РБК

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в частных разговорах признал, что Израиль практически не может повлиять на решения президента США Дональда Трампа относительно Ирана на фоне продолжающихся переговоров Вашингтона и Тегерана, сообщили Reuters два израильских чиновника, знакомых с содержанием бесед.

По данным агентства, Нетаньяху выразил обеспокоенность проектом соглашения о взаимопонимании, который обсуждают США и Иран. Документ предполагает открытие Ормузского пролива в обмен на снятие американской морской блокады, после чего стороны должны перейти к дальнейшим переговорам об иранской ядерной программе.

Один из собеседников Reuters заявил, что израильский премьер признал отсутствие у Израиля «пространства для маневра, чтобы влиять на президента» в текущей ситуации.

Агентство отмечает, что Израиль оказался в значительной степени исключен из переговоров о соглашению о прекращении конфликта, который продолжается почти три месяца после совместных ударов США и Израиля по исламской республике.

После одного из телефонных разговоров с израильским премьером президент США сказал журналистам: «Он очень хороший человек, он сделает все, что я захочу».

После последнего разговора Нетаньяху сообщил, что обсуждал с Трампом меморандум об открытии Ормузского пролива и предстоящие переговоры об окончательном соглашении по иранской ядерной программе.

По словам израильского премьера, стороны согласились, что итоговый документ должен предусматривать демонтаж иранских объектов по обогащению урана и вывоз обогащенного материала с территории Ирана.

Обсуждение сделки проходит на фоне внутреннего политического давления на Нетаньяху перед выборами, отмечает агентство. Его оппоненты критикуют правительство в том числе и за то, что Израиль не достиг заявленных целей военной кампании против Ирана.

На минувшей неделе Axios со ссылкой на источники сообщил о напряженном телефонном разговоре Нетаньяху и Трампа. По данным издания, стороны разошлись во мнениях относительно дальнейших действий. По словам собеседников Axios, после разговора Нетаньяху был крайне обеспокоен. В Израиле считают, что премьер скептически относится к переговорам и предпочел бы возобновление военных действий.

Трамп тем временем продолжает заявлять о возможности сделки с Тегераном, но допускает возвращение к военным действиям в случае провала дипломатии, отмечает издание.

Ранее The New York Times сообщала, что США и Израиль усилили подготовку к возможным новым ударам по Ирану на случай срыва переговоров.

США и Иран в середине мая обозначили условия для возобновления переговоров. Тегеран требует прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, снятия санкций, разморозки активов, выплаты компенсаций и признания его суверенитета над Ормузским проливом. Вашингтон настаивает на отказе Ирана от требований о компенсациях и разморозке активов, передаче США 400 кг обогащенного урана и сохранении работы на территории страны лишь одного ядерного объекта.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше