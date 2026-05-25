Reuters узнал, что Нетаньяху не в силах повлиять на решения США по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в частных разговорах признал, что Израиль практически не может повлиять на решения президента США Дональда Трампа относительно Ирана на фоне продолжающихся переговоров Вашингтона и Тегерана, сообщили Reuters два израильских чиновника, знакомых с содержанием бесед.
По данным агентства, Нетаньяху выразил обеспокоенность проектом соглашения о взаимопонимании, который обсуждают США и Иран. Документ предполагает открытие Ормузского пролива в обмен на снятие американской морской блокады, после чего стороны должны перейти к дальнейшим переговорам об иранской ядерной программе.
Один из собеседников Reuters заявил, что израильский премьер признал отсутствие у Израиля «пространства для маневра, чтобы влиять на президента» в текущей ситуации.
Агентство отмечает, что Израиль оказался в значительной степени исключен из переговоров о соглашению о прекращении конфликта, который продолжается почти три месяца после совместных ударов США и Израиля по исламской республике.
После одного из телефонных разговоров с израильским премьером президент США сказал журналистам: «Он очень хороший человек, он сделает все, что я захочу».
После последнего разговора Нетаньяху сообщил, что обсуждал с Трампом меморандум об открытии Ормузского пролива и предстоящие переговоры об окончательном соглашении по иранской ядерной программе.
По словам израильского премьера, стороны согласились, что итоговый документ должен предусматривать демонтаж иранских объектов по обогащению урана и вывоз обогащенного материала с территории Ирана.
Обсуждение сделки проходит на фоне внутреннего политического давления на Нетаньяху перед выборами, отмечает агентство. Его оппоненты критикуют правительство в том числе и за то, что Израиль не достиг заявленных целей военной кампании против Ирана.
На минувшей неделе Axios со ссылкой на источники сообщил о напряженном телефонном разговоре Нетаньяху и Трампа. По данным издания, стороны разошлись во мнениях относительно дальнейших действий. По словам собеседников Axios, после разговора Нетаньяху был крайне обеспокоен. В Израиле считают, что премьер скептически относится к переговорам и предпочел бы возобновление военных действий.
Трамп тем временем продолжает заявлять о возможности сделки с Тегераном, но допускает возвращение к военным действиям в случае провала дипломатии, отмечает издание.
Ранее The New York Times сообщала, что США и Израиль усилили подготовку к возможным новым ударам по Ирану на случай срыва переговоров.
США и Иран в середине мая обозначили условия для возобновления переговоров. Тегеран требует прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, снятия санкций, разморозки активов, выплаты компенсаций и признания его суверенитета над Ормузским проливом. Вашингтон настаивает на отказе Ирана от требований о компенсациях и разморозке активов, передаче США 400 кг обогащенного урана и сохранении работы на территории страны лишь одного ядерного объекта.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».