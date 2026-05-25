Reuters узнал, что Нетаньяху не в силах повлиять на решения США по Ирану

США и Иран в середине мая обозначили условия для возобновления переговоров. Тегеран требует прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, снятия санкций, разморозки активов, выплаты компенсаций и признания его суверенитета над Ормузским проливом. Вашингтон настаивает на отказе Ирана от требований о компенсациях и разморозке активов, передаче США 400 кг обогащенного урана и сохранении работы на территории страны лишь одного ядерного объекта.