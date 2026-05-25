ГД 26 мая обсудит усиление ответственности для правонарушителей-релокантов

Госдума 26 мая рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении ответственности для граждан, которые совершают правонарушения против интересов Российской Федерации за границей.
Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что соответствующее решение принял Совет палаты. Законопроект вводит для релокантов, уличенных в таких деяниях, обеспечительную меру в виде ареста имущества.
По словам Володина, это станет справедливым наказанием для тех, кто нарушает российские законы, «при этом продолжая жить за счет заработанного в России». Новый закон распространит нормы КоАП на деяния, совершенные за рубежом, если они направлены против интересов РФ. Речь идет, в частности, о злоупотреблении свободой массовой информации, возбуждении ненависти или вражды, призывах к нарушению территориальной целостности России и дискредитации армии.
Также 26 мая Госдума рассмотрит в первом чтении два законопроекта об увеличении пошлин для мигрантов. Ожидается, что эти меры принесут бюджету около 15 млрд рублей в год.