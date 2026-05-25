Насколько США и Иран приблизились к мирному соглашению

25 мая госсекретарь США Марко Рубио, находясь в Нью-Дели, заявил журналистам: в администрации США рассчитывали, что американо-иранская мирная сделка будет заключена уже в прошедшие выходные, но этого не произошло. Однако он не исключил, что сообщение о ней появится «возможно, сегодня», хотя и призвал не делать далеко идущих выводов, поскольку на получение ответа от Ирана может понадобиться больше времени.
Иранская сторона проявляет большую сдержанность. «Правильно будет сказать, что мы достигли договоренностей по значительной части обсуждаемых вопросов. Но утверждать, что подписание соглашения уже неминуемо, никто не может», — заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
Что известно о ходе переговоров между США и Ираном.
Непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжались все время после заключения апрельского перемирия. Стороны регулярно обменивались проектами соглашений через посредников, но американские СМИ неделю назад сообщили, что переговоры зашли в тупик. 18 мая Тегеран передал США очередной проект соглашения, а 19 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что находился «в одном часе» от решения нанести новый удар по Ирану, но американские союзники в Персидском заливе попросили его подождать два-три дня.
22 мая американский президент неожиданно отменил все планы на длинные выходные по случаю Дня поминовения: вместо игры в гольф в Нью-Джерси и посещения свадьбы сына он остался в Белом доме «по соображениям, связанным с работой правительства, и из любви к Соединенным Штатам Америки». По данным Axios и CBS News, перед этим Трамп провел продолжительное совещание с ближайшими советниками, где обсуждалась возможность новых мощных ударов по Ирану — «заключительной решающей операции», после которой можно было бы объявить о победе. Многие высокопоставленные американские чиновники, включая военных и представителей разведки, также отменили свои выходные и остались на рабочих местах.
Между тем в Тегеран, пытаясь предотвратить возобновление боевых действий, прибыли представители стран-посредников. Генерал Асим Мунир, начальник Генштаба Пакистана, встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, министром иностранных дел Аббасом Арагчи и спикером парламента Мохаммадом Галибафом. Одновременно в иранской столице находилась делегация Катара.
23 мая Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что ему удалось «в значительной степени» согласовать параметры сделки с Тегераном — «меморандума о взаимопонимании по вопросам мира». Он также написал, что обсудил содержание будущего документа в ходе телефонного конференц-колла с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Иордании и Бахрейна, а также пообщался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Финальные аспекты и детали сделки сейчас обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время», — пообещал он. Впрочем, уже на следующий день Трамп заявил, что велел своим представителям «не спешить» с заключением соглашения с Ираном, поскольку обеим сторонам «следует не торопиться и сделать все правильно». «Время на нашей стороне», — подчеркнул он.
Собеседники Axios отмечают, что сделка до сих пор может сорваться в любой момент. Дополнительную сложность создает и то, что связь с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи осуществляется через длинную цепочку посредников, что замедляет весь переговорный процесс, сообщает CBS News со ссылкой на данные американской разведки. По данным телеканала, Хаменеи согласовал общие контуры соглашения.
Его параметры одобрили и лидеры арабских и мусульманских стран, с которыми в субботу созванивался Трамп, утверждает Axios со ссылкой на источники. Потенциальное соглашение прокомментировал израильский премьер. Нетаньяху заявил, что он и Трамп едины во мнении: любое финальное соглашение должно полностью ликвидировать ядерную угрозу со стороны Ирана. «Это подразумевает демонтаж объектов по обогащению урана и вывоз всего обогащенного ядерного материала с территории Ирана», — написал он в X.
Что известно о будущей сделке.
Рубио охарактеризовал обсуждаемый меморандум как «вполне конкретный и солидный» документ, касающийся в том числе открытия Ормузского пролива. До начала войны через него проходило около трети мировых поставок сырой нефти и примерно 20% сжиженного природного газа (СПГ). The Washington Post (WP) утверждает со ссылкой на источники, что после подписания документа Иран должен будет незамедлительно открыть пролив и обеспечить возвращение судоходства к довоенным условиям. По данным CNN и Axios, соглашение также предусматривает, что Тегеран не будет взимать плату за проход судов через пролив, а также проведет разминирование акватории. Взамен США отменят собственную морскую блокаду и частично ослабят санкции на поставки иранской нефти.
В МИД Ирана подтвердили, что Тегеран действительно не намерен взимать плату за пользование Ормузским проливом. Однако в ведомстве подчеркнули: в рамках механизма, разрабатываемого совместного с Оманом, который находится по другую сторону пролива, судовладельцам придется оплачивать «навигационные услуги, а также необходимые меры по защите окружающей среды Ормузского пролива, Персидского залива и Оманского моря». CNN сообщает, что в результате сделки Тегеран рассчитывает получить бóльшую степень контроля над Ормузским проливом, чем была до конфликта. «Пролив уже открыт, но для обеспечения безопасного прохода необходима координация с иранскими властями», — заявил телеканалу иранский источник.
Одним из наиболее трудных тем являются сроки снятия США морской блокады. Багаи заявил, что это должно произойти «на самых ранних этапах». Однако Трамп написал в Truth Social: «Блокада останется в полной силе до тех пор, пока не будет достигнуто, официально подтверждено и подписано соглашение». CNN отмечает, что президент, видимо, говорит не о меморандуме, а об итоговом полноформатном соглашении. The New York Times (NYT) пишет со ссылкой на иранские источники, что сделка также предусматривает прекращение боевых действий «на всех фронтах», включая Ливан, где продолжаются столкновения между ЦАХАЛ и проиранской шиитской группировкой «Хезболла».
Ядерную проблематику планируется обсудить на более позднее этапе — по данным CNN и Axios, после подписания меморандума будет запущен 60-дневный переговорный процесс. США настаивают: Иран должен избавиться от всех запасов обогащенного урана — около 2 тыс. кг, а не только от высокообогащенного материала (около 450 кг). Взамен Вашингтон готов обсуждать снятие санкций и разморозку иранских активов.
Иран ограничил свою ядерную программу, отказавшись от создания ядерного оружия, после принятия в Вене летом 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Согласно документу, который подписали Иран и страны Е3/ЕС+3 (Великобритания, Германия, Франция / Евросоюз + Китай, Россия, США), в обмен с Исламской республики снимались международные санкции. СВПД, или иранская ядерная сделка, был одобрен резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН в июле 2015 года. В 2018-м Трамп заявил о выходе США из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций. Тегеран еще год соблюдал свои обязательства, а в 2019 году заявил об их приостановке. В 2025 году по инициативе европейских стран международные санкции против Ирана были восстановлены. Россия и Китай выступали против этого.
Хотя Тегеран требовал единовременной разморозки активов ($25 млрд, по данным NYT), США намерены действовать в режиме «доверяй, но проверяй», увязывая ослабление санкционного режима с действиями иранской стороны. По данным WP, на первом этапе США разморозят активы на сумму $12 млрд. Но ничего не будет предпринято до зафиксированного отказа Ирана от запасов урана — представители администрации в комментарии американским СМИ описали этот подход фразой: «No dust, no dollars» («Нет товара — нет денег»). Пезешкиан заявил, что страна готова заверить мировое сообщество в отсутствии намерений создавать ядерное оружие, однако подчеркнул: Тегеран не пойдет «на компромиссы в вопросах чести и достоинства страны».
Трамп также сообщил, что хотел бы параллельно с завершением конфликта добиться расширения «Соглашений Авраама» и нормализации отношений между Израилем и мусульманскими странами, прежде всего Саудовской Аравией, Катаром, Пакистаном, Турцией, Египтом и Иорданией. По данным журналиста Axios Барака Равида, это предложение, сдаланное президентом США во время субботнего телефонного конференц-колла с лидерами арабских и мусульманских стран, застало многих врасплох, особенно глав Саудовской Аравии, Катара и Пакистана. «На линии повисла тишина, и Трамп пошутил, спросив, все ли еще они там», — рассказал Равиду неназванный американский чиновник.
«Соглашения Авраама» были подписаны в 2020 году между Израилем, ОАЭ и Бахрейном при посредничестве США с целью нормализации отношений еврейского государства с арабскими странами. Позднее к ним присоединились Судан и Марокко. В ноябре 2025-го Трамп сообщил, что к соглашениям присоединится Казахстан, хотя эта страна поддерживает с Израилем полноценные дипломатические отношения уже более 30 лет. А в декабре того же года Израиль стал первым государством, признавшим независимость Сомалиленда (территории, отделившейся от Сомали), руководство которого также пообещало присоединиться к «Соглашениям Авраама».
Потенциальное американо-иранское соглашение вызвало ожидаемую критику со стороны демократов и спровоцировало раскол в Республиканской партии. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что сделка поможет республиканцам на предстоящих промежуточных выборах за счет снижения цен на бензин, резко выросших после начала войны. Однако многие его влиятельные однопартийцы настроены крайне негативно. Сенатор Тед Круз назвал потенциальную сделку «катастрофической ошибкой», а председатель сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер заявил, что она сделает бессмысленными все достижения операции «Эпическая ярость». Сенатор Том Тиллис выразил уверенность, что без одобрения конгресса соглашение обречено на провал.
Сенатор Линдси Грэм предупредил, что преждевременная сделка, заключенная из соображений невозможности защитить Ормузский пролив и страны Персидского залива от «иранского терроризма», может кардинально изменить баланс сил на Ближнем Востоке в пользу Тегерана и станет «кошмаром для Израиля». Однако позднее он отметил, что потенциальное расширение «Соглашений Авраама» сделает мирную сделку с Тегераном «одной из самых значимых» в истории региона. «Присоединение Саудовской Аравии, Катара и Пакистана к “Соглашениям Авраама” станет событием огромной трансформирующей силы для региона и всего мира. Это блестящий ход президента Трампа», — написал он в соцсети X.
Трамп жестко ответил критикам в Truth Social, назвав их дураками и RINO (Republicans In Name Only, «республиканцы только по названию»). «Сделка с Ираном будет либо великой и содержательной, либо ее не будет вовсе. Она станет полной противоположностью катастрофического СВПД, который заключила никчемная администрация [Барака] Обамы — того самого соглашения, что было прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана. Нет, я не заключаю такие сделки!» — написал он сегодня.