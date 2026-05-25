Насколько США и Иран приблизились к мирному соглашению

Иран ограничил свою ядерную программу, отказавшись от создания ядерного оружия, после принятия в Вене летом 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Согласно документу, который подписали Иран и страны Е3/ЕС+3 (Великобритания, Германия, Франция / Евросоюз + Китай, Россия, США), в обмен с Исламской республики снимались международные санкции. СВПД, или иранская ядерная сделка, был одобрен резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН в июле 2015 года. В 2018-м Трамп заявил о выходе США из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций. Тегеран еще год соблюдал свои обязательства, а в 2019 году заявил об их приостановке. В 2025 году по инициативе европейских стран международные санкции против Ирана были восстановлены. Россия и Китай выступали против этого.