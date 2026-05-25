Путин подписал закон о защите нефтегазовых объектов на Каспии от БПЛА

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите морских нефтегазовых объектов в российском секторе Каспийского моря. Документ появился на сайте опубликования правовых актов.
В документе отмечается, что новые меры предназначены для предотвращения актов незаконного вмешательства, определяют полномочия федеральных органов власти, а также права, обязанности и ответственность субъектов ТЭК.
Закон предусматривает установку зон безопасности вокруг объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) шириной не более 500 метров, отмеряемых от каждой точки внешнего края объектов.
В границах установленных зон лица, охраняющие такие объекты, будут вправе пресекать функционирование БПЛА, в том числе средствами подавления или преобразования сигналов и уничтожения беспилотников. Для защиты объектов, владельцы объектов вправе привлекать подразделения войск Росгвардии и частные охранные организации, соответствующие специальным требованиям.
При этом собственникам объектов ТЭК, расположенных в российском секторе Каспийского моря, дается 20 рабочих дней, чтобы представить информацию о координатах зон безопасности вокруг них в соответствующие госорганы.
Федеральный закон вступает в силу со дня его подписания.
В настоящий момент все объекты ТЭК в обязательном порядке проходят через процедуру категорирования: им присваивается высокая, средняя и низкая категория опасности. При этом каспийские платформы исключаются из общего порядка категорирования, вместо этого вокруг объектов на Каспии зона безопасности прописывается законодательно.
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что дно Каспия юридически не является континентальным шельфом, поскольку не соответствует критериям, изложенным в Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. В связи с этим действующий закон «О транспортной безопасности» на данные объекты не распространяется. Принятие нового закона ликвидирует правовой вакуум и позволит принять меры по обеспечению антитеррористической защищенности подобных объектов, не затрагивая вопросы судоходства и рыболовства.
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в 2018 году в Казахстане, ратифицирована Россией, однако до сих пор не вступила в силу, поскольку ее ратифицировали не все прикаспийские государства.
Законопроект о защите нефтегазовых платформ в Каспийском море был внесен в Госдуму в апреле. 13 мая он был принят в первом чтении, а на следующий день — во втором и третьем чтениях. Как писал «Интерфакс», регулирование затронет работу «ЛУКОЙЛа», который ведет промышленную морскую добычу на месторождениях имени Корчагина и Филановского.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу «ЛУКОЙЛа».
