Reuters узнал о росте закупок нефти Индией из Латинской Америки и Африки

По данным Kpler, в апреле импорт российской нефти в Индию сократился на 29,4% по сравнению с мартом — до 1,6 млн баррелей в сутки. Reuters связывает это с остановкой на техобслуживание НПЗ Nayara Energy мощностью 400 тыс. барр. в сутки. Однако уже в мае поставки российской нефти, как ожидают аналитики, вырастут до 1,9 млн барр. в сутки.