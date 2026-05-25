Reuters узнал о росте закупок нефти Индией из Латинской Америки и Африки

Индия на фоне перебоев с поставками через Ормузский пролив увеличила закупки нефти из Латинской Америки и Африки, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и аналитической компании Kpler.
По данным Kpler, в апреле импорт российской нефти в Индию сократился на 29,4% по сравнению с мартом — до 1,6 млн баррелей в сутки. Reuters связывает это с остановкой на техобслуживание НПЗ Nayara Energy мощностью 400 тыс. барр. в сутки. Однако уже в мае поставки российской нефти, как ожидают аналитики, вырастут до 1,9 млн барр. в сутки.
В апреле Индия также впервые за семь лет получила нефть из Ирана — после временного разрешения со стороны Вашингтона, которое было предоставлено для стабилизации мировых цен.
Аналитики отмечают, что общий объем импорта нефти Индией в апреле составил 4,57 млн барр. в сутки, что соответствует уровню марта, но на 15,5% ниже показателя прошлого года.
Поставки из ОАЭ в апреле выросли почти втрое — до 669,7 тыс. баррелей в сутки против 230,6 тыс. месяцем ранее. Импорт нефти из Саудовской Аравии сохранился на уровне около 619,5 тыс. баррелей в сутки.
ОАЭ и Саудовская Аравия остаются единственными странами Персидского залива, которые могут экспортировать нефть в обход Ормузского пролива по трубопроводам, отмечает Reuters. Кувейт, Ирак, Катар и Бахрейн по-прежнему зависят от морского маршрута через пролив.
Россия сохранила статус крупнейшего поставщика нефти в Индию. Следом идут ОАЭ и Саудовская Аравия. Бразилия заняла четвертое место среди поставщиков, Венесуэла — пятое. По оценке Kpler, в мае Венесуэла может выйти на четвертое место.
На фоне последствий войны США с Ираном и роста цен на нефть Индия усилила меры экономии, сообщает Bloomberg. Власти страны повысили цены на бензин и дизель более чем на 3% — впервые за четыре года, а также увеличили импортные пошлины на золото и серебро с 6 до 15%.
Государственные НПЗ пошли на повышение цен для компенсации убытков после скачка мировых цен на нефть, отмечает агентство. Экономисты допускают дальнейший рост цен на топливо в случае сохранения высоких цен на нефть. По их оценкам, подорожание сырья и продолжающийся отток капитала могут привести Индию к дефициту платежного баланса третий год подряд.
Резервный банк Индии в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 5,25%, однако аналитики ожидают ужесточения денежно-кредитной политики во второй половине года, говорится в материале Bloomberg.
