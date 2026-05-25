Путин подписал закон об упрощении порядка оформления пьяных водителей

Президент Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру оформления водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: РБК

Президент Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру оформления водителей в состоянии алкогольного опьянения. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Раньше при остановке водителя с признаками опьянения сотрудникам ГАИ нужно было составить от трех до пяти документов: протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медицинское освидетельствование, протокол об административном правонарушении и протокол задержания транспортного средства.

Согласно новому закону, правоохранители могут как составить отдельный протокол об отстранении от управления машиной, так и сделать соответствующую запись в протоколах о направлении на медоосвидетельствование, о задержании транспортного средства, об административном правонарушении или в постановлении по делу.

Похожие изменения затронут и задержание транспортного средства. Пометку об этом можно будет сделать в протоколе об административном правонарушении, в определении о возбуждении дела или в постановлении по делу.

Законопроект внесли в Госдуму в январе 2026 года, он прошел второе и третье чтения 13 мая. В пояснительной записке к инициативе отмечалось, что эти меры позволят сэкономить около 33,6 тыс. рабочих часов в год, а также сократить финансовые затраты.

