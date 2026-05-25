«Заправляются пивом на работе»: Захарова пошутила о британских законодателях, несущих чушь про «руку Кремля»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пошутила о британских законодателях, которые делают нелепые заявления про «руку Кремля». Дипломат связала это с ценами на пиво в Вестминстерском дворце.
«Теперь понятно, почему они такую чушь несут про “новичок”, Скрипалей и “руку Кремля”. Пиво, оказывается, в британском парламенте дешевле, чем не в парламенте — вот и заправляются на работе», — написала Захарова в Telegram-канале.
Так представитель МИД прокомментировала выступление члена парламента Британии Ханны Спенсер. Депутат раскритиковала культуру распития алкоголя в здании парламента, связав статистику с низкими ценами на него.
