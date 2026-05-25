Путин подписал закон о праве родителя раненого участника СВО на общий отпуск

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому одному из родителей или одному из детей раненого военнослужащего предоставляется право на отпуск одновременно с отпуском бойца. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Из нормы следует, что продолжительность такого отпуска может быть равной длительности отпуска военнослужащего. При этом часть отпуска, превышающая продолжительность ежегодного отпуска указанных лиц по основному месту их работы, предоставляется без сохранения зарплаты.
Как писал сайт KP.RU, также глава государства подписал закон, который позволяет бойцам спецоперации избавиться от кредитных долгов, взятых до оформления контракта с Минобороны РФ. Изменения коснутся военных, которые пошли на службу не ранее 1 мая 2026 года и подписали соглашение минимум на год, а также на их жен и мужей.