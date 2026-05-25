Al-Hadath раскрыл, на каких условиях Иран готов вывезти обогащенный уран

Иранские власти готовы вывезти высокообогащенный уран с территории страны, если он будет передан Китаю. Об этом сообщают телеканалы Al-Hadath и Al-Arabiya со ссылкой на источники.
По их данным, Тегеран хочет получить от Пекина гарантии, прежде чем заключать соглашение с США.
Также, утверждают источники, командующий начальник штаба сухопутных войск Пакистана Асим Мунир, вероятно, отправится в Доху в рамках переговоров.
Собеседники агентства добавили, что Мунир сопровождал премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа на состоявшейся ранее встрече между ним и председателем КНР Си Цзиньпином. По их словам, Исламабад также настаивает, чтобы Пекин выступил в качестве гаранта любого соглашения между Ираном и США.
При этом иранское агентство Tasnim назвало утверждения источников Al-Hadath и Al-Arabiya ложными. «Расследование Tasnim выявило, что материал этого саудовского СМИ (Al-Hadath — РБК), как и многие его статьи о подробностях переговоров, является ложью и хорошо сочетается с американскими психологическими операциями», — говорится в сообщении.
24 мая издание The New York Times (NYT) сообщало, что США и Иран согласовали параметры сделки, которая может предусматривать деблокаду Ормузского пролива и обязательство Тегерана избавиться от запасов высокообогащенного урана. По данным собеседников газеты, одобрение сделки иранским руководством может занять несколько дней.
При этом агентство Reuters писало 21 мая, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился не вывозить за пределы страны запасы высокообогащенного урана. До того глава иранского МИДа Аббас Арагчи в середине мая указывал на готовность обсуждать предложение Москвы о вывозе обогащенного урана на территорию России. Он отметил, что этот вопрос поднимался на его встрече с президентом Владимиром Путиным.
Ранее Трамп заявлял, что сделка с Ираном «даже не полностью согласована», но если будет заключена, то станет «правильной». При этом он раскритиковал условия прежнего соглашения по иранской ядерной программе и противопоставил свой подход методам предыдущих администраций, которые, по его мнению, годами упускали возможности решить иранский вопрос.
По данным The Washington Post, Иран в случае подписания рамочного соглашения с США обязуется немедленно открыть Ормузский пролив и в течение 30 дней обеспечить восстановление довоенного уровня судоходства.
Условия открытия Ормузского пролива будут регулироваться меморандумом о взаимопонимании. США и их союзники после этого объявят о немедленном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».