«Миротворец»* опубликовал данные работников колледжа, атакованного ВСУ

Девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета оказались в базе украинского сайта «Миротворец»* (включен в список экстремистских и запрещен на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости после изучения данных ресурса. Ранее по зданию колледжа и общежитию был нанесен удар беспилотниками ВСУ.
Согласно опубликованной информации, в базу внесены заместитель директора по учебно-производственной работе Наталья Цыганок, заместитель директора по учебной работе Ольга Хохуля, заместитель директора по административно-хозяйственной части Ирина Рынкова, советник директора Вадим Какация, методист Виктория Головина, начальник штаба ГО Роман Куличенко, инженер по охране труда Людмила Гладчук, педагог-организатор Денис Диденко и социальный педагог Ирина Несмешная.
Персональные данные сотрудников появились на сайте в понедельник. На ресурсе их обвиняют в поддержке России, а также в действиях против суверенитета и территориальной целостности Украины.
22 мая глава Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельск. По данным Следственного комитета, удар был нанесен ночью четырьмя беспилотниками самолетного типа.
Как сообщал глава региона, в результате атаки погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. После удара на месте работали экстренные службы и следователи.
Сайт «Миротворец»* ранее неоднократно оказывался в центре скандалов из-за публикации персональных данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также других лиц, которых авторы ресурса называют «изменниками». В 2016 году на сайте появились списки журналистов, аккредитованных в ДНР и ЛНР, после чего некоторые из них заявляли об угрозах в свой адрес.
Бывший представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович тогда называла публикацию персональных данных журналистов тревожным шагом, способным поставить под угрозу их безопасность. Также ресурс неоднократно публиковал сведения о несовершеннолетних.
*Включен в список экстремистских и запрещен на территории РФ.