Лавров по телефону рассказал Рубио о планах России по Украине

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 25 мая, провел телефонный разговор с коллегой из США Марко Рубио. Лавров уведомил Рубио о начале «системных и последовательных ударов» по объектам в Киеве, которые используются Вооруженными силами Украины, а также по центрам принятия решений. По словам Лаврова, это ответ на продолжающиеся террористические атаки Киева против мирного населения и гражданской инфраструктуры России.