Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 25 мая, провел телефонный разговор с коллегой из США Марко Рубио. Лавров уведомил Рубио о начале «системных и последовательных ударов» по объектам в Киеве, которые используются Вооруженными силами Украины, а также по центрам принятия решений. По словам Лаврова, это ответ на продолжающиеся террористические атаки Киева против мирного населения и гражданской инфраструктуры России.
Министр также напомнил о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года, и выразил сожаление, что действия «евроэлит» и украинской стороны подрывают эти соглашения, которые могли бы привести к долгосрочному урегулированию конфликта. Лавров призвал США, наряду с другими странами, имеющими представительства в Киеве, эвакуировать свой дипломатический персонал и граждан.
— Руководители внешнеполитических ведомств обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы. Лавров и Рубио подтвердили обоюдный настрой, несмотря на известные разногласия, активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга, — передает официальный сайт МИД России.
Ранее Рубио заявил, что Вашингтон готов и впредь выступать посредником в переговорах между Москвой и Киевом по урегулированию российско-украинского военного конфликта.