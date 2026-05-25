Лавров по телефону рассказал Рубио о планах России по Украине

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 25 мая, провел телефонный разговор с коллегой из США Марко Рубио. Лавров уведомил Рубио о начале «системных и последовательных ударов» по объектам в Киеве, которые используются Вооруженными силами Украины, а также по центрам принятия решений. По словам Лаврова, это ответ на продолжающиеся террористические атаки Киева против мирного населения и гражданской инфраструктуры России.

Министр также напомнил о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года, и выразил сожаление, что действия «евроэлит» и украинской стороны подрывают эти соглашения, которые могли бы привести к долгосрочному урегулированию конфликта. Лавров призвал США, наряду с другими странами, имеющими представительства в Киеве, эвакуировать свой дипломатический персонал и граждан.

— Руководители внешнеполитических ведомств обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы. Лавров и Рубио подтвердили обоюдный настрой, несмотря на известные разногласия, активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга, — передает официальный сайт МИД России.

Ранее Рубио заявил, что Вашингтон готов и впредь выступать посредником в переговорах между Москвой и Киевом по урегулированию российско-украинского военного конфликта.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше