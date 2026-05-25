Лавров и Рубио оценили дипломатические инициативы по Ормузскому проливу и Кубе

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио поделились оценками дипломатических инициатив по Ормузскому проливу и ситуации вокруг Кубы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В ходе телефонного разговора Лаврова и Рубио в понедельник, 25 мая, представители стран также подтвердили готовность активизировать усилия по нормализации контактов между дипмиссиями России и США.
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».