Лавров уведомил Рубио о готовящихся ответных ударах по Украине

Согласно сообщению, Лавров официально уведомил США, что Россия в ответ на «продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории» начинает системные удары по объектам ВСУ и центрам принятия решений в Киеве.
«Лавров привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан», — говорится в сообщении МИДа.
Российский министр также напомнил о договоренностях по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, и выразил сожаление, что «нахрапистые усилия евроэлит» и Украины подрывают эти договоренности, которые вели к урегулированию на основе баланса интересов.
Кроме того, стороны обменялись оценками инициатив по кризису в Ормузском проливе и ситуации вокруг Кубы.
Лавров и Рубио «подтвердили обоюдный настрой, несмотря на известные разногласия, активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга».
Ранее 25 мая российский МИД выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что удар ВСУ по Старобельску в ЛНР «переполнил чашу терпения» России. Российская армия, согласно заявлению, приступает к последовательным ударам по предприятиям ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Ведомство назвало среди целей также места проектирования, производства и подготовки украинских дронов.
ВСУ ночью 22 мая ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Погиб 21 человек, 65 ранены. В округе ввели режим ЧС. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Путин также назвал случившееся терактом и заявил, что атака носила преднамеренный характер и проводилась в три волны — 16 беспилотников били по одной и той же цели. Тогда же президент сообщил, что приказал Минобороны предложить варианты ответа России на действия ВСУ.
В ночь на 24 мая армия России нанесла «удар возмездия» по Украине.