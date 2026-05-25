Западные СМИ активно обсуждают удар России по военным объектам на Украине с применением новейшей баллистической ракеты «Орешник». Ряд зарубежных изданий обратил внимание на характеристики ракеты и масштаб атаки, которую в прессе уже назвали одной из самых серьезных за все время конфликта.
Британская газета The Telegraph сообщила, что по Киеву были выпущены сотни беспилотников и ракет, включая «Орешник», способный нести ядерный заряд. Издание подчеркнуло, что скорость ракеты превышает скорость звука примерно в десять раз, что делает ее практически недосягаемой для существующих систем противовоздушной обороны.
Американская The New York Times обратила внимание на особенности конструкции ракеты. По данным газеты, во время полета «Орешник» способен разделяться на несколько боеголовок, которые движутся по крутым траекториям, создавая сложности даже для комплексов Patriot.
Телеканал CNN назвал произошедшую атаку одной из крупнейших с начала специальной военной операции. В материале также отмечалось, что применение «Орешника» стало лишь третьим случаем использования этой ракеты.
Корреспондент немецкой Die Welt Ибрагим Набер заявил, что прошедшая ночь стала беспрецедентной за весь период конфликта. В свою очередь, британская Daily Express охарактеризовала ракету как «ужасающую», указав на возможность оснащения как обычными, так и ядерными боеголовками.
Как сообщалось ранее, удар стал ответом на теракты, в которых российская сторона обвиняет киевский режим. По заявлению российских властей, все намеченные цели были поражены.
На фоне обсуждения удара западные обозреватели отдельно отмечают, что появление у России новых типов вооружений может существенно изменить подход к противоракетной обороне и усилить обеспокоенность стран НАТО возможностями современных баллистических систем.
