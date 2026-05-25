В Каунасском районе Литвы пройдут тестовые полеты беспилотников

Власти Литва предупредили жителей о тестовых полетах беспилотников в Каунасском районе 25 и 26 мая. Как передает LRT, граждан призвали сохранять спокойствие при появлении дронов в небе.
По информации телерадиокомпании, в ходе испытаний будут использоваться различные типы БПЛА, в том числе аппараты семейства «Шахед». Полеты планируется проводить на высоте от 250 до 1000 метров.
Проверки организованы для диагностики систем контроля воздушного пространства на малых высотах. Кроме того, специалисты намерены оценить эффективность обнаружения беспилотников и определить направления дальнейшей модернизации оборудования.
Ранее жители Вильнюса жаловались на проблемы во время воздушной тревоги, объявленной 20 мая из-за предполагаемого появления беспилотника. По словам горожан, в укрытиях не хватало мест, а часть людей не понимала, куда необходимо направляться после получения экстренных уведомлений.
В странах Балтии в последние месяцы неоднократно фиксировали неопознанные дроны. Позднее часть из них была идентифицирована как украинские беспилотники.
17 мая глава Национального центра управления кризисами Литвы Вильмантас Виткаускас сообщил о падении иностранного беспилотника в Утенском районе. По его словам, обнаруженные обломки указывали на возможное украинское происхождение аппарата.
Позже министр обороны Литвы Робертас Каунас признал, что украинский беспилотник смог проникнуть в воздушное пространство страны незамеченным, поскольку системы контроля не зафиксировали его своевременно.
На фоне участившихся инцидентов с беспилотниками литовские власти усиливают внимание к защите воздушного пространства. Проверки в Каунасском районе должны показать, насколько действующие системы готовы к обнаружению низколетящих целей и реагированию на подобные угрозы.
Читайте также: «Ужасающая ракета»: на Западе отреагировали на удар «Орешником» по Киеву.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.