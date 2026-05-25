Лавров сообщил Рубио о решении России ударить по Киеву

МИД России сегодня заявил, что российская армия готовится нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. Ведомство призвало иностранцев покинуть город. В министерстве назвали это ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР.