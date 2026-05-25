Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян анонсировал внеочередные выборы в городской совет Гюмри

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в Совет старейшин (городской совет) Гюмри будут проведены после парламентских выборов. Такими планами господин Пашинян поделился во время предвыборного митинга в городе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в Совет старейшин (городской совет) Гюмри будут проведены после парламентских выборов. Такими планами господин Пашинян поделился во время предвыборного митинга в городе.

«Мы должны провести в Гюмри досрочные выборы и утвердить власть народа, чтобы Гюмри процветал так же, как процветают Артик и остальные города, как Армения в целом. Революция должна принести городу пользу», — заявил армянский премьер (цитата по Sputnik Армения).

В марте 2025 года мэром города был избран оппозиционер Вардан Гукасян. В октябре того же года его арестовали по обвинению в получении взятки. Против него возбудили дело об отказе от суверенитета Армении из-за высказываний в пользу создания союза с Россией, но в декабре это обвинение было снято.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Один из основных соперников правящего «Гражданского договора» — блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, который находится под арестом по делу о публичных призывах к захвату власти.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше