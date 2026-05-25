Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Боливии вдвое сократил себе зарплату на фоне протестов в стране

Президент Боливии Родриго Пас заявил о сокращении на 50% своей зарплаты и зарплаты членов своего кабинета министров на фоне протестов в стране, передает Reuters.

Источник: РБК

Президент Боливии Родриго Пас заявил о сокращении на 50% своей зарплаты и зарплаты членов своего кабинета министров на фоне протестов в стране, передает Reuters. Как пояснил Пас, выступая в столице страны Сукре, сокращение зарплат покажет его «преданность стране».

В Боливии уже четвертую неделю идут протесты из-за растущих проблем с цепочками поставок в городах Ла-Пас и Эль-Альто, где возникла нехватка продовольствия на рынках, топлива на заправках и медикаментов в больницах. Протестующие призывают действующее правительство отменить меры жесткой экономии и решить проблему роста стоимости жизни.

Как отмечает Reuters, новый президент выступает за сокращение расходов и топливных субсидий в целях стабилизации государственного бюджета.

Родриго Паса избрали президентом Боливии в октябре 2025 года, он представлял Христианско-демократическую партию. В ходе предвыборной кампании Пас заявил о проведении политического курса, основанного на «капитализме для всех», а также пообещал устранить административные барьеры, мешающие развитию бизнеса.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше