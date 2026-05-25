Президент Боливии вдвое сократил себе зарплату на фоне протестов в стране

В Боливии уже четвертую неделю идут протесты из-за растущих проблем с цепочками поставок в городах Ла-Пас и Эль-Альто, где возникла нехватка продовольствия на рынках, топлива на заправках и медикаментов в больницах. Протестующие призывают действующее правительство отменить меры жесткой экономии и решить проблему роста стоимости жизни.