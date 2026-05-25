За что митрополита Илариона задержали в Чехии и почему он покинул Венгрию

В Чехии остановили автомобиль, в котором находился митрополит, ранее управлявший Будапештской и Венгерской епархией Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) Иларион (в миру Григорий Алфеев). При досмотре полиция обнаружила четыре контейнера с веществом белого цвета, священнослужитель задержан, сообщил его официальный телеграм-канал.
В посольстве России в Чехии подтвердили РБК факт задержания Илариона. Дипломаты смогли получить к нему консульский доступ, юридическая помощь оказывается. Москва требует немедленного освобождения митрополита и «прекращения сфабрикованного разбирательства», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Иларион отвергает подозрения в свой адрес, называя произошедшее «провокацией». Что известно об этом деле и с чем ранее сталкивался Иларион во время службы в Европе — в материале РБК.
Что известно о задержании Илариона.
Как сообщает издание Novinky, чешская полиция задержала Илариона в городе Унгошть (Среднечешский край), расположенном недалеко от Праги. В Национальном центре республики по контролю за наркотиками (Národní protidrogové centrály, NPC) подтвердили, что «приняли меры в отношении транспортного средства» после «анонимного сообщения о перевозке наркотиков и психотропных веществ». «Ввиду продолжающегося уголовного производства мы сейчас не можем раскрывать дополнительную информацию или уточнять личности пассажиров» — сообщила представитель ведомства Люси Шмолдасова.
По данным прокуратуры Чехии, допрашиваются двое задержанных, обвинения им не предъявлены.
Илариона задержали 24 мая, уточняют в его телеграм-канале. Это произошло после того, как он выехал из православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, вместе со священнослужителем был оператор. Сотрудники полиции «не сообщили ясных причин остановки, связанных с возможным нарушением правил дорожного движения, и сразу приступили к досмотру автомобиля», говорится в сообщении. В машине нашли «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета», их состав и происхождение установят в ходе экспертизы.
«Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего», — цитирует канал Илариона.
Адвокат митрополита Михал Паковский заявил о серьезных вопросах в связи с обстоятельствами задержания. Он указал, что на шоссе автомобиль со священнослужителем «фактически ожидали две полицейские машины». «Всегда должно быть основание для остановки, и обычно оно озвучивается. В данном случае, по имеющейся у нас информации, никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле», — считает Паковский.
Кроме того, говорит он, митрополита увели в магазин на заправке и не дали ему возможности наблюдать за досмотром. По описанию адвоката, полицейские не осматривали личные вещи, а сразу сосредоточили внимание на багажнике. Также, сказал юрист, досмотр проходил без свидетелей и в зоне без камер видеонаблюдения. Отдельно Паковский пожаловался, что один из полицейских работал с найденными контейнерами без перчаток, что, как считает защита, может осложнить дальнейшую экспертизу.
По состоянию 17:38 мск допрос длится более шести часов, сообщали представители Илариона, добавляя, что опрашивать митрополита начали в 9:30 мск и перерывов не было, а еду ему и второму задержанному предоставили только после вмешательства адвоката. Процессуальные решения чешских правоохранительных органов ожидаются завтра, 26 мая, говорится в сообщении.
Следственные действия проходят в рамках обычного уголовного процесса, сказала пресс-секретарь полиции Чехии Михаэла Рихтерова. Она также подтвердила, что дополнительная информация о расследовании, вероятно, не будет предоставлена до вторника, 26 мая, передает Seznam Zprávy.
Консерватория, монастырь, обвинения в домогательствах.
Григорий Алфеев родился в Москве в 1966 году, обучался в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных по классу скрипки и композиции, отслужил в армии, учился на композиторском факультете Московской государственной консерватории, но потом оставил учебу и поступил послушником в Виленский Свято-Духов монастырь.
С 1995-го работал в отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. С 2003 по 2009 год был епископом Венским и Австрийским, временно управлял Будапештской и Венгерской епархией. В 2009 году был назначен епископом Волоколамским, викарием патриарха и возглавил ОВЦС. Стал постоянным членом Священного синода по должности. В 2010 году был возведен в сан митрополита.
В июне 2022 года Священный Синод РПЦ снял Илариона с должностей главы отдела внешних связей РПЦ и постоянного члена Синода, после чего назначил его управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским. Священнослужитель объяснял необходимость своего ухода тем, что «этого требует нынешняя общественно-политическая ситуация». «Дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался и оказался на обочине», — говорил он.
Чуть более чем два года спустя, в июле 2024 года, митрополит Иларион оказался в центре скандала: бывший келейник Георгий Сузуки (по паспорту — Джордж) обвинил священнослужителя в сексуальных домогательствах, опубликовав аудиозаписи, фотографии и выдержки из их переписки.
Иларион обвинения в свой адрес отверг. По его словам, после того как 20-летний Сузуки приступил к работе в епархии, к нему стала приезжать Вероника Сузуки, которая представлялась его матерью. Женщина требовала оплаты своих расходов и под разными предлогами «вымогала деньги» через «сына». «А он все свое время проводил с ней, обязанности свои переставал исполнять. Из-за этого росло напряжение между ним и моими помощниками. В дальнейшем оно переросло в открытый конфликт», — рассказывал Иларион.
В начале января 2024 года Георгий Сузуки неожиданно уехал в Японию, вскоре после этого Иларион обнаружил пропажу из сейфа ценных вещей и денег на сумму €30 тыс. Священнослужитель обвинил в краже своего бывшего келейника, который, по его словам, попал на камеры видеонаблюдения. Полиция объявила Георгия Сузуки в розыск. В ходе расследования всплыли новые детали: в частности, выяснилось, что у Сузуки были фальшивые российские водительские права, с помощью которых он получил настоящие венгерские через знакомого Илариона.
Кроме того, по словам митрополита, Вероника Сузуки потребовала перевести ей €384 тыс. — в противном случае она угрожала публикацией «большого архив материалов» о личной жизни Илариона, который «собрал» Георгий.
В октябре 2024 года РАПСИ обнародовало итоги судебно-технической экспертизы видео- и аудиозаписей, предоставленных Сузуки. Согласно результатам экспертизы, эти материалы признали поддельными.
Иларион в беседе с РБК призывал РПЦ защитить его от «клеветнической кампании». «Я отдал церкви всю свою жизнь. 37 лет я служу в священном сане, в том числе 22 года в архиерейском. 27 лет я был ближайшим помощником святейшего патриарха Кирилла. 13 лет я защищал церковь на ее внешних рубежах и на этом нажил себе немало врагов», — сказал он.
Синод в итоге принял решение снять Илариона с должности главы Будапештско-Венгерской епархии — сначала временно, на период работы комиссии по изучению положения дел в его епархии, а затем насовсем, 27 декабря 2024 года, «почислив его на покой» в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.
После переезда в Чехию Иларион жаловался на травлю. Так, в 2025 году он говорил, что при правительстве тогдашнего премьер-министра Петра Фиалы чешская пресса писала: церковь в Карловых Варах «использовалась российскими агентами для тайных встреч и операций по влиянию, направленных на дестабилизацию ЕС». «Были предприняты попытки отъять храм у Русской церкви, но это не удалось благодаря тому, что храм был переведен в собственность Венгерской епархии», — рассказывал митрополит.
Публикацию о, как заявлялось, связях митрополита с ФСБ чешское издание Deník N сопровождало фотографией священнослужителя с президентом России Владимиром Путиным, которая была сделана 2 февраля 2022 года во время вручения Илариону ордена Александра Невского. «Это главный компромат и главное “доказательство”. После этой публикации я получаю по электронной почте вот такие сообщения: Táhni z Česka ty ruská špíno! Убирайся из Чехии, русская сволочь!» — делился Иларион.
По его словам, в СМИ также обсуждалась тема введения санкций против Илариона, тогдашнее правительство Чехии не исключало такую возможность, как и победивший на последних выборах лидер оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») и сейчас занимающий пост премьер-министра Андрей Бабиш.