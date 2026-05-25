«Спящая панда» просыпается: эксперт заявил о скрытой мобилизации Китая

Военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что Китай ведет масштабную подготовку к возможному глобальному конфликту. По его словам, внешняя сдержанность Пекина не отражает реальных процессов, происходящих внутри страны.
Клинцевич считает, что стратегия китайских властей напоминает меры, которые предпринимал Советский Союз перед войной. Одним из ключевых направлений он назвал перенос критически важной промышленности подальше от побережья.
По словам эксперта, с 2022 года крупные предприятия и стратегические производства перемещают вглубь страны — прежде всего в провинцию Сычуань и город Чунцин. Эти территории, как утверждается, превращают в резервные промышленные центры с альтернативной логистикой.
Клинцевич также обратил внимание на создание запасов зерна и нефти, а также на активную скупку золота. По его мнению, такие меры связаны с подготовкой к возможной морской блокаде и длительному кризису.
Отдельно эксперт выделил масштабное подземное строительство. Речь идет о прокладке тоннелей, создании защищенных командных пунктов и объектов для стратегических сил. По его словам, местные жители уже называют эти проекты «подземной Великой стеной».
Кроме того, в Китае были обновлены законы, касающиеся стратегических резервов и энергетики, а также урегулирован статус погибших военнослужащих. В вооруженных силах проходят кадровые перестановки, создаются механизмы для быстрой мобилизации.
Как утверждает Клинцевич, часть гражданской инфраструктуры проектируется с учетом возможного использования в условиях чрезвычайной ситуации. В частности, речь идет о стадионах, гостиницах и торговых центрах, которые при необходимости могут быть переоборудованы в эвакуационные пункты или временные госпитали.
Эксперт считает, что заявления Пекина о мирных инициативах не отменяют параллельной подготовки к возможному затяжному противостоянию. При этом, по его словам, оснований для паники в России он не видит.
По мнению Клинцевича, китайские власти делают ставку не на краткосрочный конфликт, а на способность государства сохранить устойчивость экономики, логистики и системы управления в условиях длительного внешнего давления и потенциальной изоляции.
