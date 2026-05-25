Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал провокацией формулировки, использованные в ответе организации на призыв российской стороны осудить удар боевиков ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР.
Он уточнил, что РФ только в понедельник, 25 мая, получила ответ на требование Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР, однако в нем нет и намека на осуждение.
«Зато там провокационно подчеркивается, что место, по которому “по сообщениям” нанесен удар, находится на “временно оккупированной территории Украины”, — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему западные СМИ старательно игнорируют теракт ВСУ в Старобельске. Дипломат указала, что иностранной прессе запретили освещать эту трагедию, и это не просто так.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вхождение республики 30 сентября 2022 года в состав России на проведенном референдуме было выбором и многолетней мечтой местных жителей.
Напомним, в ночь на 22 мая несколько беспилотников украинских боевиков атаковали здание колледжа и общежития в Старобельске, в результате погиб 21 подросток.