Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский: Формулировки в ответе ОБСЕ по Старобельску являются провокацией

В ответе ОБСЕ нет и намека на осуждение теракта ВСУ в Старобельске, отметил Полянский.

Источник: Комсомольская правда

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал провокацией формулировки, использованные в ответе организации на призыв российской стороны осудить удар боевиков ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР.

Он уточнил, что РФ только в понедельник, 25 мая, получила ответ на требование Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР, однако в нем нет и намека на осуждение.

«Зато там провокационно подчеркивается, что место, по которому “по сообщениям” нанесен удар, находится на “временно оккупированной территории Украины”, — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему западные СМИ старательно игнорируют теракт ВСУ в Старобельске. Дипломат указала, что иностранной прессе запретили освещать эту трагедию, и это не просто так.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вхождение республики 30 сентября 2022 года в состав России на проведенном референдуме было выбором и многолетней мечтой местных жителей.

Напомним, в ночь на 22 мая несколько беспилотников украинских боевиков атаковали здание колледжа и общежития в Старобельске, в результате погиб 21 подросток.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше