В Иране восстановят доступ в интернет после трех месяцев блокировок

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о восстановлении доступа к интернету в стране. Об этом сообщают Fars и Tasnim. Данные подтвердил глава управления правительства по вопросам информации Али Ахмадния.
«Все представители правительства проголосовали за восстановление интернета до докризисного уровня», — написал господин Ахмадния в соцсети Х. По данным службы мониторинга NetBlocks, интернета в Иране нет 87 дней подряд.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше