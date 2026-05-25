Вскрылась информация о ближайшей поездке Уиткоффа и Кушнера

Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф посетят Израиль, сообщает издание Sabrin News со ссылкой на 12-й канал Израиля.
По данным издания, Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф отправятся в Израиль, чтобы обсудить и обменяться мнениями по вопросу вероятного соглашения между США и Ираном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если договоренности с Тегераном не будут достигнуты, то будет принято решение о масштабном возобновлении огня.
До этого момента американский госсекретарь Марко Рубио выступил с заявлением, что у США есть хорошие шансы на заключение с Ираном временного соглашения по ядерному вопросу.