Иран раскрыл, за что будет взимать плату с судов в Ормузском проливе

Иран не стремится вводить плату с судов за сам проход через Ормузский пролив, однако «операционные расходы» повлекут технические услуги, связанные с морской безопасностью, охраной окружающей среды и управлением судоходством, заявил пресс-секретарь иранского МИДа Эсмаил Багаи.
«Услуги, предоставляемые в ходе этого процесса, включая помощь в навигации и меры по защите окружающей среды, требуют возмещения затрат. Однако это не следует интерпретировать как введение платы за транзит», — заявил он (цитата по Tehran Times).
Дипломат подчеркнул, что Иран и Оман как два прибрежных государства несут основную ответственность за безопасность в Ормузском проливе и опроверг сообщения о возможном участии Европы в управлении им. «Есть ли еще какие-либо соседние страны вокруг Ормузского пролива, кроме Ирана и Омана?» — заявил он.
Багаи заверил в убежденности Ирана и Омана, что морской путь «должен оставаться открытым для свободной торговли и безопасного судоходства». Он также предупредил, что любая будущая агрессия против Ирана может иметь более широкие региональные последствия.
18 мая Иран объявил о создании государственного агентства, которое будет управлять Ормузским проливом. Отмечалось, что среди прочего оно будет предоставлять «в реальном времени обновленную информацию об операциях» в этой водной артерии. За день до этого председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи объявил, что Тегеран разработал «профессиональный механизм» прохода через водную артерию по согласованным маршрутам, который предполагает платный проход.
Посол Ирана во Франции Мохаммад Амин-Нежад через несколько дней сообщил Bloomberg, что Иран обсуждает с Оманом вопрос о создании постоянной системы пошлин за проход через пролив. «Разумеется, что те, кто желает пользоваться этим движением, также должны внести свою долю», — сказал он.
США выступают против введения пошлинной системы в Ормзуском проливе. Президент США Дональд Трамп выступал категорически против такой меры: «Мы хотим, чтобы он был открыт. Мы не хотим, чтобы была плата за проход. Это международный водный путь».
При этом в проекте соглашения между сторонами о 60-дневном продлении перемирия, с деталями которого ознакомился Axios, Ормузский пролив объявляется открытым без взимания платы за проход. США также обязуется снять блокаду портов Ирана. МИД Ирана при этом заявил, что вопрос об управлении Ормузским проливам исключен из соглашения с США, им будут заниматься прибрежные страны.
Иран уже пробовал применять платный проход через Ормузский пролив. В конце марта Иран решил ввести плату $2 млн за проход некоторых судов через морской путь.
