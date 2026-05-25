В Финляндии отреагировали на удар РФ «Орешником» по Украине

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая ВС РФ применили ракеты «Орешник» и «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. В Минобороны РФ заявили, что это стало ответом на террористические атаки Киева на гражданские объекты Российской Федерации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по вопросу ударов «Орешником» по Киеву следует ориентироваться на официальные сообщения МО РФ, пишет «360».