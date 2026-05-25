В Финляндии отреагировали на удар РФ «Орешником» по Украине

Хельсинки недооценивает реальную военную мощь Москвы, заявил Туомас Малинен.

Источник: Аргументы и факты

Финляндия недооценивает реальный масштаб и потенциал военной мощи России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, комментируя удар возмездия из новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» по Украине.

«Меня беспокоит неспособность многих финских и европейских “экспертов” понять, с чем мы имеем дело в отношениях с Россией», — написал он в соцсети X*.

Эксперт уточнил, что имеет в виду не колоссальный ядерный арсенал Москвы, а «непревзойденный ракетный и беспилотный потенциал», который, по словам Малинена, западные аналитики и СМИ «отчаянно пытаются скрыть».

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая ВС РФ применили ракеты «Орешник» и «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. В Минобороны РФ заявили, что это стало ответом на террористические атаки Киева на гражданские объекты Российской Федерации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по вопросу ударов «Орешником» по Киеву следует ориентироваться на официальные сообщения МО РФ, пишет «360».

Напомним, в ночь 22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельскому колледжу в ЛНР, в результате погиб 21 человек и более 60 пострадали.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

