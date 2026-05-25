Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в понедельник, 25 мая, связала заявления британских законодателей о «руке Кремля» с низкими ценами на алкоголь в здании британского парламента.
Дипломат прокомментировала выступление депутата Палаты общин Ханны Спенсер, которая критиковала культуру употребления алкоголя в Вестминстерском дворце, отметив, что цены на напитки там значительно ниже.
— Теперь понятно, почему они такую чушь несут про «новичок», Скрипалей и «руку Кремля». Пиво, оказывается, в британском парламенте дешевле, чем не в парламенте — вот и заправляются на работе, — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Зимой дипломат также отреагировала на новые санкционные ограничения Великобритании в отношении 11 человек, которые якобы стоят за поддерживаемыми Россией атаками и взломом телефона Юлии Скрипаль — дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Министерство иностранных дел Великобритании 4 декабря 2025 года вызвало посла России в королевстве Андрея Келина после обнародования результатов расследования гибели британки Доны Стерджес. Она умерла через несколько месяцев после покушения на Скрипаля и его дочь.