Захарова объяснила «чушь» британских политиков про «руку Кремля» дешевым пивом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в понедельник, 25 мая, связала заявления британских законодателей о «руке Кремля» с низкими ценами на алкоголь в здании британского парламента.

Дипломат прокомментировала выступление депутата Палаты общин Ханны Спенсер, которая критиковала культуру употребления алкоголя в Вестминстерском дворце, отметив, что цены на напитки там значительно ниже.

— Теперь понятно, почему они такую чушь несут про «новичок», Скрипалей и «руку Кремля». Пиво, оказывается, в британском парламенте дешевле, чем не в парламенте — вот и заправляются на работе, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Зимой дипломат также отреагировала на новые санкционные ограничения Великобритании в отношении 11 человек, которые якобы стоят за поддерживаемыми Россией атаками и взломом телефона Юлии Скрипаль — дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Министерство иностранных дел Великобритании 4 декабря 2025 года вызвало посла России в королевстве Андрея Келина после обнародования результатов расследования гибели британки Доны Стерджес. Она умерла через несколько месяцев после покушения на Скрипаля и его дочь.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше