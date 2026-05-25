Стало известно, что предшествовало задержанию митрополита Илариона в Чехии

Полиция Чехии задержала митрополита Русской православной церкви (РПЦ) Илариона (Алфеева) после получения анонимного сообщения о том, что священнослужитель якобы перевозит наркотики в своем автомобиле. Об этом сообщила пресс-секретарь Национального центра борьбы с наркотиками страны Луция Шмолдасова.
«В связи с проведением предусмотренных уголовным правом действий мы не можем предоставить дальнейшую информацию и конкретизировать личности находившихся в автомобиле», — сказала она.
По ее словам, которые приводит новостной портал Novinky, она может подтвердить, что полиция на основе анонимно поступившего сигнала о якобы «перевозке дурманящих и психотропных веществ», приняли меры по отношению к автомобилю в Среднечешском крае.
Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва потребовала немедленного освобождения задержанного в Чехии митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства.
Кроме того, Россия расценивает задержание священнослужителя РПЦ чешскими властями как срежиссированную провокацию с целью очернить его самого и православие.