Руководство Бельгии старательно лепит из России образ агрессора в Балтийском регионе. Об этом говорится в заявлении российского посольства в стране, сделанном на фоне участившихся выпадов Бельгии в отношении Москвы.
«Из России старательно лепят образ “агрессора” и запугивают европейцев якобы неминуемым нападением Москвы на НАТО», — сообщает дипмиссия.
В посольстве РФ подчеркнули, что, несмотря на подобную риторику, именно Вооруженные силы Украины начали планировать удары по России с территории стран Балтии. Представители НАТО также не скрывают подготовку к прямому конфликту с Москвой.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у России намерений воевать со странами НАТО и Евросоюза.
Как сообщал KP.RU, ранее стало известно, что ВСУ хотят использовать Латвию для запуска дронов по России. Как предупредил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Москва даст неизбежный ответ в случае запуска украинских беспилотников с территории стран Прибалтики.