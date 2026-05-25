В РПЦ назвали задержание митрополита Илариона в Чехии «классической подставой»

Митрополит Иларион (в миру — Григорий Алфеев) был отправлен на служение в храм в Карловых Варах в 2024 году. С 2009 до 2022 года он занимал одну из ключевых должностей в РПЦ — пост главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата. После отставки был переведен на должность управляющего Будапештско-Венгерской епархией. В 2024 году был почислен на покой после скандала с его бывшим келейником Георгием Сузуки.